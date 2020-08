Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. Der eine tritt nach 14 Jahren nicht mehr an, der andere kandidiert nach fast 18 Jahren nicht erneut. Georg Nelius, SPD-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Neckar-Odenwald, und Jürgen Graner, Kreisvorsitzender der Sozialdemokraten, haben mit ihren Entscheidungen den Parteimitgliedern eine ganze Reihe von Wahlentscheidungen beschert. Sie wurden am Samstag in einer Doppelversammlung getroffen; "an einem langen Nachmittag", wie der SPD-Kreisvorstand selbst schrieb, sollten die Weichen für die Neuaufstellung der Partei im Neckar-Odenwald-Kreis gestellt werden.

Mit der Nominierung der Landtagskandidaten begann der Samstagnachmittag in der Alten Mälzerei. Drei Bewerbungen lagen vor, eine Frau und zwei Männer konnten ihre Beweggründe rund 100 Parteigenossinnen und -genossen darlegen. Die stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende und Kreisrätin Dorothee Schlegel warf ihre Erfahrungen von der kommunal- bis zur bundespolitischen Ebene in die Waagschale und zählte Schwerpunkte ihrer politischen Absichten auf; obenan stellte sie gebührenfreie Kitas und krisenfeste Klassenzimmer.

Frank Heuß, SPD-Gemeinderat in Mosbach, wollte in die Fußstapfen jenes Mannes treten, der dem einstigen Schüler als Prüfungsvorsitzender im Fach Gemeinschaftskunde gegenübertrat. Heuß beschrieb sich als glaubwürdigen Repräsentanten der SPD-Kernwählerschaft, der sich mit "Mut zur Veränderung" für eine "neue Sozialdemokratie" einsetzen möchte.

Als dritter Bewerber um die Kandidatur für den Stuttgarter Landtag legte Marc Baumhardt die längste und einzig frei gehaltene Rede hin. Landespolitische Anliegen sind dem 50-jährigen Ergotherapeuten vorrangig die Themen Gesundheit, Soziales, Familie, neue Medien und (frühkindliche) Bildung. Ihm – wie seinen beiden Vorrednern – sei der Erhalt beider Klinikstandorte sehr wichtig.

Nach einer kurzen "Ausspracherunde" wurde gewählt. Das Ergebnis war eindeutig: Dorothee Schlegel erhielt (bei einer Enthaltung) 77 von 96 gültigen Stimmen, Frank Heuß 17 und Marc Baumhardt eine. Als Ersatzbewerber machte der 21-jährige Jurastudent Leon Köpfle das Rennen. Er will als "Teampartner von Dorothee" insbesondere junge Wählergruppen ansprechen. Der, dessen Amt ab April nächsten Jahres zur Verfügung steht, Georg Nelius, gehörte zu den ersten Gratulanten. Er verspüre ein Gefühl der Erleichterung, dass die Nachfolge so klar bestimmt worden sei.

Um einen Übergang ging es auch im zweiten Teil der Versammlung. Es galt, einen neuen Kreisvorstand zu bilden. Jürgen Graner blickte am selbst gewählten Ende seiner Amtszeit als Kreisvorsitzender nochmals auf 18 Jahre mit Höhen und Tiefen zurück. "Ich war der im Maschinenraum." Andere Lebensaufgaben sind die Gründe für die Aufgabe dieses Amtes. Aber: "Ich bleibe der Partei ja erhalten", versprach Graner

Das Wirken des scheidenden Vorsitzenden wurde von mehreren Rednern gewürdigt. Überraschend war der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci gekommen. Aus Freundschaft zu Jürgen Graner sei er da. "Mit ihm habt ihr einen sehr politischen Kreisvorsitzenden gehabt." Vorstandsmitglied und Kreisrätin Heide Lochmann anerkannte Graners "großen Einsatz für die SPD im Landkreis". "Du hast vieles bewegt, und deine Zielstrebigkeit beeindruckt mich." Benjamin Köpfle, Bürgermeister im Bergstraßen-Städtchen Laudenbach, erkannte in Graner einen "selbstlosen Arbeiter im Weinberg der Partei".

Was Jürgen Graner unter anderem angestoßen hat, kam im Verlauf dieser Kreismitgliederkonferenz schließlich zum Tragen: Der künftige Kreisvorstand sollte eine Doppelspitze bekommen, wozu zunächst eine Satzungsänderung beschlossen wurde. An der frisch beschlossenen Doppelspitze werden künftig Dr. Dorothee Schlegel und Michael Deuser agieren, die gemeinsam für dieses Amt angetreten waren und mit fast gleicher Stimmenzahl dorthin gewählt wurden. Von 91 gültigen Stimmen erhielt Deuser 81 und Schlegel 79. Der 55-jährige Deuser ist Gemeinderat in Ravenstein und Ortschaftsrat in dessen Ortsteil Merchingen.

Mit diesen und weiteren Wahlen ist bei den Neckar-Odenwälder Sozialdemokraten der gewünschte zügige Übergang eingeleitet, der Wahlkampf kann kommen. Dass dafür auch Geld gebraucht wird, machte Horst Saling mit seinem Rechenschaftsbericht deutlich. Für die Bundestagswahl habe man eine Summe von 6300 Euro auf dem Konto, für die Landtagswahl 6080 Euro. "Äußerst wenig", kommentierte der Kreiskassierer, würden doch eher 25.000 bis 30.000 Euro gebraucht. Einen kleinen Schritt aber sei man mit der Nominierung von Dorothee Schlegel weitergekommen, bemerkte Jürgen Graner: "Denn die Landes-SPD fördert alle Wahlkreise, die eine Frau nominieren."