Von Pia Geimer

Zwingenberg. Er hat viel zu tun, auch in den Zeiten zwischen den sommerlichen heißen Phasen: Intendant Rainer Roos geht 2019 in seine fünfte Zwingenberger Spielzeit und hat die traditionsreichen Schlossfestspiele sehr erfolgreich in eine neue Ära geführt. Unter seiner Leitung ist der kleine Festspielort in der Musicalszene inzwischen viel mehr als ein Geheimtipp und so geben sich regelmäßig hier internationale Stars die Ehre - so auch im kommenden Jahr, so viel sei bereits verraten.

Möglich wird das vor allem durch den Einfallsreichtum und die genialen Kontakte von Rainer Roos, der es immer wieder schafft, sie nach Zwingenberg zu locken, obwohl er nur über einen Bruchteil des Budgets von anderen Festspielstätten verfügen kann. Kurz vor dem Start des Vorverkaufs durfte die Presse schon einmal einen ersten Blick auf den neuen Spielplan werfen, der mit den Hauptproduktionen "Figaros Hochzeit" von Mozart und dem Musical "Artus Excalibur" von Frank Wildhorn ("Jekyll & Hyde") und Ivan Menchell und vielen weiteren Höhepunkten aufwartet.

Landrat Dr. Achim Brötel, der sich als Schirmherr mit 14 Spielzeiten als "Zwingenberger Fossil" bezeichnet, gab zu Beginn einen kleinen Rückblick auf die vergangene Saison und zeigte sich hochzufrieden mit den Ergebnissen von wieder rund 80 Prozent Auslastung und 6847 verkauften Tickets in zwölf Aufführungen. Nach den Erfahrungen des Vorjahres, in dem die Eröffnungsveranstaltung "Kubanische Nacht" im kleinen Schlosshof innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen war, soll es im kommenden Jahr gleich einen Doppelpack mit zwei Aufführungen zum Auftakt der 37. Festspiele geben: Die Musiker der vierköpfigen Band "Paseo Flamenco y más" entführen die Zuhörer in diesen zwei "Spanischen Nächten" am 12./13. Juli mit Gesang, Tanz, Gitarrenklängen, Saxofon, Akkordeon und Percussion in die Straßen Sevillas mit ihren Flamencobars, Rockcafés und Jazzclubs. Beim fünften Familienfest am 21. Juli können kleine und große Zuhörer eintauchen in die turbulenten Ereignisse um Figaros Hochzeit und dabei nicht nur Mozarts geniale Musik, sondern auch die Hauptdarsteller des diesjährigen Opernensembles einmal ganz nah kennen lernen.

Am 26. Juli folgt die Operettengala mit Rainer Roos’ eigenem Orchester, der renommierten "Original Wiener Strauss Capelle", die gemeinsam mit den beiden Gesangsstars Arminia Friebe und Thorsten Büttner ein wahres Walzerfeuerwerk mit bekannten Melodien von Johann Strauss und seinen musikalischen Nachfahren kredenzen wird.

Bereits einen Tag davor, am 25. Juli startet "Figaros Hochzeit", das freche Stück um Intrigen und Diener, die den Aufstand proben, das bei der Uraufführung im feudalen Wien 1786 ganz schön Staub aufwirbelte. Regie führt erstmals Bariton Matias Tosi, der auch in der Titelrolle des Figaro zu erleben sein wird, Xenia von Randow singt die Susanna, Sonja Maria Westermann und Kai Preussker verkörpern das Grafenpaar Almaviva, Eva Marti den Cherubino, Holger Ries und Werner Pürling sind jeweils in Doppelrollen als Basilio/Don Curzio und Bartolo/Gärtner zu hören.

Mit dem Musical "Artus-Excalibur" bringen die Festspiele vom 31. Juli bis 4. August ein ganz neues Stück erstmals in Süddeutschland auf die Bühne. Für die Hauptrolle der Morgana konnte die niederländische Starsängerin Pia Douwes verpflichtet werden, die bereits international als "Elisabeth" triumphierte.

An ihrer Seite der als "deutscher Freddie Mercury" gefeierte Musical- und Rocksänger Sascha Krebs, Jana Marie Gropp, eine echte Zwingenberger Entdeckung, singt die Guinevere, Regie wird Sascha Oliver Bauer führen. Ein bisschen geheimnisvoll bleibt es noch bei der Besetzung von Artus und Merlin, die dazugehörigen Adventskalender-Türchen werden sich aber bis Heiligabend noch öffnen.

Info: Karten für die neue Spielzeit sind ab sofort bei allen üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.