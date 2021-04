Schefflenz. (rnz) Nach einer auffälligen Häufung von Coronavirus-Infektionen und Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt die Polizei nun in Schefflenz wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung bzw. das Infektionsschutzgesetz. Das bestätigte am Montag ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. "Die Polizei Mosbach hat nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung mit Ermittlungen begonnen. Nach derzeitigem Stand – so die Mitteiler – handelte sich um eine Party, welche mit den Regeln der Corona-Verordnung nicht in Einklang zu bringen sind. Die Teilnehmerzahl ist aktuell noch nicht bekannt", sagte am Montag ein Ermittler des Polizeireviers Mosbach. Konkrete Angaben zu den Ermittlungen könne man aus taktischen Gründen nicht machen, jedoch werde die Polizei allen Hinweisen nachgehen, um so Details um den Veranstaltungsort und die Teilnehmer in Erfahrung bringen.

Eine Familie stark betroffen

"Als gesichert gilt bislang, dass durch dieses Ereignis eine noch zu beziffernde Infektionskette in der Gemeinde entstand und eine größere Familie eine signifikant hohe Infektionszahl aufweist", so der Ermittler weiter. Man werde zudem prüfen, ob gegebenenfalls neben den festgestellten Ordnungswidrigkeiten auch ein Strafverfahren zu betreiben ist.

"Das Landratsamt veröffentlicht grundsätzlich keine Informationen zu einzelnen Infektionsgeschehen im Landkreis. Generell gilt weiterhin der schon mehrfach wiederholte Appell, sich an die vorgegebenen Maßnahmen zu halten und das Virus nicht zu unterschätzen, da alle Anstrengungen der großen Mehrheit nichts nützen, wenn diese einzelne und wenn auch nur ausnahmsweise nicht berücksichtigen", sagt Jan Egenberger, Sprecher des Landratsamtes im Neckar-Odenwald-Kreis, auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Gemeinde Schefflenz, die als Ortspolizeibehörde originär für Ermittlungen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Corona-Verordnungen zuständig ist, habe zwar Gerüchte über eine mögliche Feier zugetragen bekommen. "Als sich die Hinweise jetzt verdichteten, haben wir von der Polizei schon das Signal bekommen, dass sie jetzt ermittelt", sagt Bürgermeister Rainer Houck. Polizei und Gemeinde als Ortspolizeibehörde können grundsätzlich parallel Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten beziehungsweise betreiben. In diesem Fall wandten sich offensichtlich viele Hinweisgeber zunächst an die Polizei.