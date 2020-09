In der Gemeinde Elztal wird aktuell einiges gebaut. Alleine für das neue Grundschulzentrum sind Kosten in Höhe von 7,8 Millionen Euro veranschlagt. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Elztal. Beim Buchstaben "E" angekommen, macht die RNZ-Rathausrunde in Elztal Station. Die Gemeinde entstand 1973 durch die Vereinigung von Dallau, Neckarburken, Auerbach und Muckental, 1975 stieß noch Rittersbach dazu. Besonders Neckarburken ist für die vielen Zeugnisse römischer Siedler bekannt; auf dem Höhenzug entlang der Ortsteile führt immer noch der "Römerweg" Richtung Mosbach. Doch die Gemeinde ist mehr als die Summe ihrer Ortsteile. Hier wird auf Zusammenarbeit gesetzt, wie Bürgermeister Marco Eckl (48) im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung betont.

Lassen Sie uns den Blick zurück wagen: In den vergangenen Jahren gab es einige große Maßnahmen in der Gemeinde. Für die Ansiedlung eines größeren Edeka-Markts und die Sanierung des Rathauses gab es teils auch Kritik. Wie sieht es inzwischen aus?

Marco Eckl an seinem Schreibtisch im Rathaus. Durch die Corona-Pandemie fühle er sich mehr wie ein Behördenleiter, viele repräsentative Aufgaben fallen weg.

In den vergangenen acht Jahren wurde vieles angestoßen und viel erreicht. Nicht nur die Großprojekte, sondern auch andere, für die Bevölkerung wichtige Dinge, wie z.B. die Arzt- oder Apothekennachfolge. Die Ansiedlung eines größeren Edeka-Markts war zwingend erforderlich, um die Lebensmittelnahversorgung in Elztal auch künftig zu gewährleisten. Der bestehende Markt wäre auf Dauer nicht wirtschaftlich zu betreiben gewesen. Auch im Rathaus musste etwas passieren: Es war zu klein und sanierungsbedürftig. Zudem wurde der Umbau mit nahezu 45 Prozent der Kosten durch das Städtebauförderprogramm gefördert, das im Jahr 2018 in Dallau auslief. Das war ein schlagendes Argument. Heute höre ich übrigens über das Rathaus und die Innen- und Außengestaltung viel Gutes. Ich denke, es ist mittlerweile in der Bevölkerung akzeptiert.

Und wie ist es mit dem großen, neuen Edeka aus?

Der wird sehr gut angenommen. Erst vor Kurzem habe ich mit der Betreiberin gesprochen: Es läuft wirklich gut. Das ist übrigens für die Versorgung der gesamten Bevölkerung gut – auch über Elztal hinaus, denn die Lage an der B27 ist optimal für Pendler.

Eine Baustelle – im wahrsten Sinne des Wortes –, die seit 2016 anstand, ist die Sanierung des Talwegs. Der ist bei dem Unwetter Ende Mai 2016 zerstört worden. Auch hier gab es viel Kritik für die Gemeinde; die Anwohner waren unzufrieden. Was passiert hier?

Baugebiet in Auerbach. Foto: Stephanie Kern

Die Baustelle ist in vollem Gange. Aber es stimmt: Das hat lange gedauert. Denn bevor da irgendetwas ausgebaut werden konnte, musste eine Flussgebietsuntersuchung vorgenommen werden. Und hierfür sind vor einer Beauftragung entsprechende Fördermittel zu beantragen. Dann mussten wir für die Baumaßnahme entsprechende Förderanträge stellen und wasserrechtliche Genehmigungen einholen. Je mehr Behörden mitsprechen – und das war und ist beim Talweg so –, desto länger dauert es. Dass das eine Belastung für die Anwohner war und immer noch ist, ist keine Frage – gerade jetzt auch in der Umsetzungsphase. Aber die Baumaßnahme ist alternativlos. Dort werden nun die Verdolung umgelegt und die Kanäle erneuert. Die Straße wird nun erstmalig hergestellt.

Die Flussgebietsuntersuchung ergab auch, dass Dallau sich gegen ein solches Unwetter mit einem Hochwasserbecken schützen soll bzw. muss. Wie weit ist man hier?

Da sind wir gerade mitten in den Vorplanungen. Es gibt natürlich auch für diese Maßnahme Fördergelder, die es dann auch wieder zu beantragen gilt.

Für den Bau ihres Grundschulzentrums nimmt die Gemeinde ja ganz aktuell auch einiges an Mitteln in die Hand...

Talweg in Dallau. Foto: Stephanie Kern

Die Kosten sind auch der Grund, warum es im Juli nochmals eine Grundsatzentscheidung mit einer Planänderung des Gemeinderats zu dem Projekt gab. Nunmehr sind 7,8 Millionen Euro veranschlagt. Wir hoffen, dass wir 2022 fertig sind. Die ersten Gespräche und die Planungen begannen bereits 2017, nachdem der Gemeinderat beschlossen hatte, die Grundschulen in Auerbach und Neckarburken zu schließen und hier in Dallau ein Grundschulzentrum für die Gesamtgemeinde einzurichten. Das wurde von der Bevölkerung auch weitgehend mitgetragen.

Was passiert denn mit den Grundschulen in Auerbach und Neckarburken, wenn alle Grundschüler in Dallau unterrichtet werden?

Ideen zur Nachnutzung werden gemeinsam mit der Bevölkerung, den Ortschaftsräten und den Ortsvorstehern entwickelt. Es gibt natürlich schon Ideen, die sind aber bei Weitem noch nicht spruchreif. Die besten Ideen haben alle zusammen – aber natürlich muss die Verwaltung die Machbarkeit im Blick behalten und der Gemeinderat dann über die Umsetzung entscheiden.

Wie würden Sie denn das Verhältnis und die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat beschreiben?

Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ziehen alle an einem Strang. Aber wir diskutieren auch in der Sache, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Bei der Nachjustierung des Grundschulzentrums hatte ich eine andere Meinung, aber die Mehrheit des Gemeinderates hat sich anders entschieden. Das wird natürlich akzeptiert und gehört zu den demokratischen Grundsätzen. Und gerade die Ortschaftsräte und Ortsvorsteher haben doch einen sehr guten Einblick in die Ortsteile.

Niedrigwasserrine in Rittersbach. Foto: Stephanie Kern

Seit etwa sechs Monaten bestimmt das Coronavirus alles. Wie kommt Elztal durch die Krise?

Ich denke, so wie jede andere Gemeinde auch. Am Anfang war alles geschlossen, inzwischen läuft vieles wieder normaler. Aber das Rathaus ist immer noch nur nach Terminabsprache geöffnet. Auch mein Beruf, der des Bürgermeisters, hat sich gewandelt: Ich bin im Moment eigentlich fast nur Behördenleiter; repräsentative Aufgaben sind durch die Absage von Feten und Veranstaltungen stark zurückgegangen.

Fehlt Ihnen der Kontakt zu den Menschen in den Ortsteilen?

Klar, gerade die informellen Treffen am Rande von Feierlichkeiten, Festen oder Jubiläen fehlen natürlich. Die 650-Jahrfeier von Muckental und das Schlossfest in Dallau mussten abgesagt werden, wie viele andere Veranstaltungen auch. Ziemlich deutlich zeigten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie nach der Bürgermeisterwahl: Normal kommen da sehr viele Bürger zur Verkündung, die Kapelle spielt, und man feiert zusammen. Bei meiner Wahl im April konnte ich mit den wenigen Wahlhelfern, unserem Bürgermeister-Stellvertreter Gerd Hilbert, meiner Frau und Landrat Dr. Brötel anstoßen – das war’s.

In vielen Gemeinden reißt die Coronakrise dicke Löcher in den Haushalt. Wie steht es um Elztals Kassen?

Hintergrund Die indiskreten 13 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als mich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem geschmückten Büro [+] Lesen Sie mehr Die indiskreten 13 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als mich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem geschmückten Büro im Rathaus empfingen. 2 Welchen Job außer dem des Bürgermeisters könnten Sie sich noch vorstellen? Ich war vor meiner Zeit als Bürgermeister nebenberuflich in der Talentförderung des DFB tätig. Das Fußballtraining mit Kindern und Jugendlichen und deren Ausbildung hat mir besondere Freude bereitet. Einen Job als Trainer in einem Nachwuchsleistungszentrum hätte ich mir auch gut vorstellen können. 3 Wenn Sie Ihre Gemeinde mit drei Schlagworten beschreiben müssten – welche wären das? Gute Infrastruktur, vielfältige Landschaften, wunderbare Menschen. 4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften… Zuverlässig, verantwortungsbewusst und unkompliziert. 5 Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs? Am liebsten höre ich Heavy Metal und hier alles von AC/DC bis ZZ Top. 6 Worüber können Sie lachen? Ich lache viel und oft und besonders über witzige Situationen im Alltag. 7 Und was finden Sie zum Weinen / was macht Sie traurig? Das letzte Mal sind mir die Tränen gekommen, als mir eine Mutter vom Tod und dem langen Leidensweg ihrer 18-jährigen Tochter erzählt hat. 8 Wovor haben Sie Angst? Vor unheilbaren Krankheiten und der Bedrohung einer aus den Fugen geratenden Welt. 9 Ihre größte Leidenschaft? Fußball und Tischtennis. 10 Und Ihre größte Schwäche? Gutes Essen. 11 Mit welcher Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne einen Kaffee oder ein Bier trinken? Mit meinem Urgroßvater, der unmittelbar in der Nachkriegszeit Bürgermeister (Gemeinde Steinbach/Main-Tauber-Kreis) war. Mit ihm würde ich gerne mal über den Beruf des Bürgermeisters im Wandel der Zeit sprechen. 12 Was bedeutet für Sie Glück? Wenn es meiner Familie und den Menschen um mich herum gut geht. 13 Haben Sie ein Lebensmotto? Ein spezielles Motto habe ich nicht. Ich suche mir für die jeweilige Lebenssituation immer das passende raus.

[-] Weniger anzeigen

Auch bei uns sind die Haupteinnahmen natürlich die Schlüsselzuweisungen und unser Anteil der Einkommensteuer. Man muss sehen, wie sich das weiter entwickelt. Da wird es auch bei uns Einbußen geben. Aber wir haben ein gutes finanzielles Polster für die Investitionen, die nötig werden. Denn da stehen in den kommenden Jahren noch einige Aufgaben an.

Das hört sich an, als gäbe es noch einiges zu tun – obwohl in den vergangenen acht Jahren doch schon 28 Millionen Euro investiert wurden...

Ja, und trotzdem ist die Gemeinde Elztal im Kernhaushalt praktisch schuldenfrei. Einzig für den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften musste ein zinsloses Darlehen aufgenommen werden. Die Sporthallen in Muckental und Auerbach müssen in den kommenden Jahren saniert werden, das Rathaus in Rittersbach ebenfalls – das ist die Zukunft. Aktuell werden Baugebiete in Auerbach und Muckental erschlossen, eine Niedrigwasserrinne in der Elz verbaut, der Kindergarten Dallau soll erweitert werden, und es werden Brückern saniert. Ich vergleiche eine Gemeinde immer gerne mit einem fahrenden Zug: Die Gemeinde fährt immer weiter, sie entwickelt sich. Man kann das begleiten, aber man wird niemals fertig werden.

Viele Gemeinden müssen wegen der unklaren Finanzlage durch die Coronakrise aber bremsen, um im Bild zu bleiben. Elztal nicht?

Erstens haben wir in den wirtschaftlich erfolgreichen Jahren trotz unserer Investitionen Rücklagen bilden können. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Gemeinden investieren müssen, den Motor anwerfen müssen, damit die Konjunktur wieder in Gang kommt. Das wurde auch von der Landesregierung so kommuniziert. Wir dürfen und werden auch nicht die Bremse reinhauen, aber trotzdem sinnvoll und nachhaltig in das Machbare investieren.

Was würden Sie als Bürgermeister sich für Ihre Arbeit denn wünschen?

Was immer mehr zum Problem wird, sind die bürokratischen Hürden. Es gibt immer mehr Fachbehörden und Zuschussgeber, die mitsprechen und Vorgaben machen. Es wird auch immer schwieriger und zeitintensiver, diese Vorgaben zu erfüllen und alle Akteure an Bord zu haben. Eine Maßnahme "schnell" umzusetzen, funktioniert dann auch einfach nicht. Der Talweg ist dafür das beste Beispiel.

Und was wünschen Sie sich für die Gemeinde ganz generell?

Dass die Menschen in Elztal sich auch weiterhin so stark ehrenamtlich einsetzen. Das ist eine tolle Sache und nicht hoch genug einzuschätzen.