Mosbach. (ub) Neun Tage vor der Gemeinderatssitzung hatten sich Vertreter der Bürgerinitiative "Menschen helfen Menschen Mosbach" mit solchen der Stiftung Hospitalfonds getroffen. Wie Oberbürgermeister Michael Jann am Ende der Ratssitzung am Mittwoch mitteilte, hält die BI an ihrer Forderung nach vollstationären Pflegeplätzen bei der künftigen Nutzung des Pfalzgrafenstifts fest und hätte den Mai-Beschluss des Gemeinderats gern dahingehend geändert.

Das erachteten die Vertreter der Stiftung Hospitalfonds für nicht erforderlich, da die Satzung der Stiftung eine solche Nutzung nicht ausschließe. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass der gerade vorgestellte Seniorenbericht des Neckar-Odenwald-Kreises einen deutlich über den jetzigen Bestand hinausgehenden Bedarf an vollstationären Pflegeplätzen in Mosbach bis zum Jahr 2030 aufzeigt und deshalb eine Nutzung, zum Beispiel in Kombination mit anderen Wohnformen für Senioren, wünschenswert und bedarfsgerecht ist.

Aktuell, so führte OB Michael Jann aus, gäbe es im Interessenbekundungsverfahren vier Interessenten, die mehr oder weniger präzise Konzepte für das "Stift" eingereicht hätten.