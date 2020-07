Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. "Die Baustelle wird zum Ende dieses Monats abgeschlossen sein", teilte Bürgermeister Christian Stuber in der jüngsten Sitzung des Neckarzimmerner Gemeinderats mit, gab aber gleichzeitig bekannt, dass auch in den kommenden Monaten noch an einigen Stellen im Ort gebaut werden wird. So planen die Stadtwerke Mosbach, weitere Haushalte an die Gasversorgung anzuschließen, und auch der Glasfaserausbau wird Bauvorhaben nach sich ziehen. "Dies bedeutet natürlich auch eine Aufwertung unserer Infrastruktur", betonte Stuber.

Leider gab es auch schlechte Nachrichten. Wie schon vor einigen Wochen bekannt wurde, wird der in Neckarzimmern ansässige Arzt seine Praxis aufgeben. Ob und wann ein Nachfolger gefunden werden kann, ist unklar.

Hintergrund Filialen werden zusammengelegt oder durch SB-Terminals ersetzt Die gesamte Finanzbranche sieht sich einem deutlichen Wandel im Kundenverhalten gegenüber. Auch bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald werden inzwischen die meisten aller Geschäftsvorfälle von den Kunden online bzw. mobil oder über die SB-Geräte der Bank abgewickelt. Infolgedessen hat die Kundenfrequenz [+] Lesen Sie mehr Filialen werden zusammengelegt oder durch SB-Terminals ersetzt Die gesamte Finanzbranche sieht sich einem deutlichen Wandel im Kundenverhalten gegenüber. Auch bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald werden inzwischen die meisten aller Geschäftsvorfälle von den Kunden online bzw. mobil oder über die SB-Geräte der Bank abgewickelt. Infolgedessen hat die Kundenfrequenz in den Geschäftsstellen in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben diese Entwicklung noch verstärkt. "Die mit Abstand am meisten besuchte Geschäftsstelle ist inzwischen die Internetfiliale", heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus habe die anhaltende Null- bzw. Niedrigzinspolitik der EZB betriebswirtschaftliche Auswirkungen für die Banken. "Die Sparkasse Neckartal-Odenwald wird deshalb ihre Geschäftsstellenstruktur anpassen und die Anzahl an Geschäftsstellen wie bisher konsequent an dem veränderten Kundenverhalten ausrichten", teilt das Geldinstitut weiter mit. So wird Ende September die Filiale Neckarzimmern geschlossen und mit der Geschäftsstelle Neckarelz zusammengelegt, die Filiale Altheim mit der in Walldürn. In der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach, in Neckargerach, Neudenau, Oberschefflenz und Eberbach-Nord wird die Sparkasse künftig nur noch mit einer SB-Geschäftsstelle vertreten sein. Anfang August werden die Öffnungszeiten in weiteren Filialen entsprechend der reduzierten Kundenfrequenzen verkürzt. "Ein Personalabbau von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern außerhalb der natürlichen Fluktuation ist mit der Neuausrichtung der Geschäftsstellenstruktur nicht verbunden", betont die Sparkasse – sprich: Es soll keine Entlassungen geben. Die Sparkasse Neckartal-Odenwald wird somit künftig mit vier Hauptstellen, 17 Geschäftsstellen, zuzüglich der Abteilung Private Banking sowie weiterhin flächendeckend mit 17 SB-Geschäftsstellen vor Ort vertreten sein. Daneben gibt es 47 Geldautomaten.

[-] Weniger anzeigen

"Am 25. September wird auch die Filiale der Sparkasse Neckartal-Odenwald ein letztes Mal ihre Türen für die Kunden in Neckarzimmern öffnen", musste der Gemeinderat jetzt auch erfahren. Die Kundenfrequenz sei in der Vergangenheit zu gering gewesen, um die Kundenberatung und den Bankautomaten weiterhin an diesem Standort zu gewährleisten. Von Seiten des Rathauses und der Sparkasse wird allerdings bereits beraten, ob für die Gemeinde ein sogenanntes Rathausmodell umgesetzt werden könnte. Hier soll Bankkunden ermöglicht werden, während der Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung Bargeld bis zu 200 Euro von ihren Konten abzuheben.

Eine große Anhängerschaft hat offenbar der Metzgereiwagen, der regelmäßig am Brunnen in der Ortsmitte seine Waren anbietet. Dem Bürgermeister wurden über 100 Unterschriften von Bürgern übergeben, die eine Beibehaltung des alten Standorts fordern. Im Ort hatte sich die Information verbreitet, dass eine Verlegung des Verkaufsortes ans Rathaus geplant sei. Bürgermeister Stuber meinte, dass es deutlich leichter gewesen wäre, einfach mal im Rathaus nachzufragen. Konkret sei nämlich noch nichts besprochen, und man würde auch keine Entscheidungen ohne die Beteiligung des Gemeinderats, der Metzgerei und natürlich der Kunden treffen. Schließlich sei man glücklich darüber, dass das Angebot so gut angenommen werde.

Schlechte Nachrichten gab es für die Schüler Neckarzimmerns. Zwar können sie weiterhin auf einen stabilen Busverkehr zu ihren Schulen vertrauen, allerdings werden künftig wohl alle zehn Minuten früher aufstehen müssen, da sich durch die Umbaumaßnahmen in der Grundschule Diedesheim zumindest für ein Jahr die Fahrpläne verschieben werden.

Gleich zu Beginn der Sitzung hatten Jürgen Schart und Jürgen Weinreuter vom "Taining Center Retten und Helfen" eines der Leuchtturmprojekte der Region vorgestellt. Auf dem ehemaligen Gelände der Neckartalkaserne entwickelt sich eine hochwertiger und vielfältiger Trainingsort für all die Organisationen, die im täglichen Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Noch in diesem Jahr soll eine Übungsstadt entstehen, in der Einsätze in realem Umfeld erprobt werden können. Auch eine Indoor-Schießanlage wird den Trainingsort ergänzen, der hauptsächlich von der Polizei genutzt wird und der Fort- und Weiterbildung dient. Eine Lärmbelästigung sei für die Bevölkerung nicht zu erwarten.

Die finanzielle Lage der Gemeinde bleibt dafür weiterhin prekär. Zwar wird in diesem Jahr kein Nachtragshaushalt notwendig sein, da die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Gemeinden trotz der Corona-Pandemie hoch bleiben, allerdings musste die Gemeinde, die ja bereits mit einem Defizit von fast 300.000 Euro gerechnet hatte, weitere Einbußen hinnehmen. Trotz der Soforthilfen bleibt der Gemeinde ein Defizit von mindestens 5000 Euro wegen der ausgefallenen Kindergartengebühren. Diese werden – wie auch in den meisten anderen Gemeinden – ab September gemäß der Beschlüsse des Gemeindetages um zwei Prozent ansteigen. Die von den Eltern zu entrichtenden Gebühren decken allerdings auch weiterhin nicht einmal 20 Prozent der Gesamtkosten.

Wie sich die finanzielle Lage der Gemeinde weiter entwickelt, sei offen. "Kommunen sind durch die Coronakrise nachhaltig betroffen", erklärte Stuber, der mit großer Sorge auf die Entwicklung in den kommenden Jahren schaut. Abschießend gab der Bürgermeister noch bekannt, dass mithilfe von Spenden der Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus jetzt am neuen Standort in der Ortsmitte ermöglicht werden kann. Hier wird bereits an einem Fundament in der Nähe der Bushaltestelle gearbeitet.