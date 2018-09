Neckarelz. (ar/pol) Die Polizei hat den Autor einer sogenannten „Fake News“ ermittelt. Mit einer Botschaft schürte die identifizierte Person am vergangenen Freitagnachmittag Angst unter der Bevölkerung. Die Person warnte auf einem Portal in Facebook vor einem angeblich freilaufenden Elefanten, der auf dem Messplatz in Neckarelz unterwegs wäre.

Mehrere Bürger meldeten dies, offenbar im Rückblick auf einen tödlichen Unfall mit einem Elefanten in Buchen 2015, verängstigt der Polizei, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn am Sonntag. Mehrere Streifen des Mosbacher Polizeireviers rückten darauf hin aus und begaben sich sogleich auf Spurensuche. Großräumig überprüften die Polizeibeamten das Areal um das Auguste-Pattberg-Gymnasium und das Neckarvorland.

Die Einsatzkräfte fanden jedoch keinen entlaufenen Dickhäuter. Vielmehr stellte sich bei der Suche heraus, dass es sich bei der Nachricht aus dem Internet um eine Falschmeldung handelte. Den Nutzern des weltweiten Netzes wurde dabei wohl statt einem Bären ein Elefant aufgebunden.

So teilte die Polizei nun abschließend in ihrer Verlautbarung mit: „Der ,Scherzkeks’ muss nun damit rechnen, dass ihm die Einsatzkosten auferlegt werden.“

