Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Sommerferien rücken so langsam näher, und damit steigt für viele Bürger im Land die Bedeutung des digitalen Impfnachweises. Wer seine Zweitimpfung nach dem 14. Juni in einem der Impfzentren verabreicht bekommen hat, der hat bereits ein digitales Zertifikat erhalten.

Alle anderen "erhalten den Nachweis automatisch per Post", hatte das Land vor über drei Wochen in einer Pressemitteilung versprochen. Doch bislang warten die meisten wohl vergeblich, denn immer wieder melden sich Leser bei der RNZ, die Tag für Tag sehnsüchtig in ihren Briefkasten schauen – bislang aber ohne Erfolg. Wir haben deshalb beim Sozialministerium nachgefragt: "Der Versand erfolgt über einen zentralen Dienstleister durch das Land Baden-Württemberg. Die Versandaktion ist gestartet und wird planmäßig vor den Sommerferien abgeschlossen sein", teilte Pressesprecherin Theresa Osterholzer der RNZ am Montag mit.

Wer nicht länger warten möchte – weil beispielsweise eine Urlaubsreise bevorsteht – kann sich sein Zertifikat aber auch in ausgewählten Apotheken selbst abholen.

Eine Übersicht der teilnehmenden Apotheken gibt es im Internet: www.mein-apothekenmanager.de. Die Zertifikate können dann durch einen QR-Code von Smartphone-Apps ausgelesen werden, sodass der gelbe Impfpass nicht mehr mitgeführt werden muss.