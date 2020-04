Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) "Die Situation ist ernst. Vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen auch im Landkreis sind quasi über Nacht die Einkünfte aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus weggebrochen. Die in der letzten Woche beschlossenen Soforthilfen der Landesregierung sind dringend notwendig, die Zahl von über 55.000 an eingegangenen Anträgen binnen der ersten 24 Stunden zeigt, dass der Bedarf enorm ist", sagte Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk MdL am vergangenen Freitag in Mosbach.

Seit Mittwoch können Soloselbstständige, gewerbliche Unternehmen und Sozialunternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten ebenso wie Angehörige der Freien Berufe oder Künstler, die unmittelbar durch die Corona-Krise wirtschaftlich geschädigt sind, finanzielle Soforthilfen bis zu 30.000 Euro beantragen. Für die Soforthilfen stehen vier Milliarden Euro bereit. Seit Montag können auch landwirtschaftliche Betriebe im Wein- und Gartenbau daran partizipieren.

"Wir lassen in dieser Ausnahmesituation niemanden allein und tun alles dafür, dass unsere Wirtschaft erfolgreich durch diese Krise kommt und so viele Arbeitsplätze wie möglich gesichert werden. In einem ersten Schritt geht es darum, mit dem Sofortprogramm jenen Unternehmen zu helfen, die ohne diese Unterstützung innerhalb weniger Tage insolvent gehen würden", betonte Hauk und stellte klar: "Es ist sicher nicht möglich, durch die Soforthilfen Betrieben ihre coronabedingten Umsatzeinbußen vollständig auszugleichen. Es geht jetzt darum, dass existenziell bedrohte Betriebe offene Rechnungen weiterbezahlen oder Mieten weiter überweisen können."

Weiter bittet Hauk um Verständnis und Nachsicht, wenn es bei der Online-Beantragung zu Verzögerungen oder Anfangsschwierigkeiten kommt. Er versichert jedoch, dass das Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit der L-Bank sowie den Kammern nahezu rund um die Uhr mit Hochdruck an einem reibungslosen Antragsverfahren und der schnellstmöglichen Auszahlung arbeitet. Erste Zahlungen seien bereits geflossen.