Von Stephanie Kern

Mosbach. "Es fehlt am Nachwuchs", sagt Beatrice Hamberger. Eine Aussage, die im Moment für ziemlich viele Branchen in Deutschland gilt. Bei den Hebammen betrifft es aber auch den Nachwuchs generell, wenn der spezifische (Hebammen-)Nachwuchs fehlt. An Weihnachten wurde er auf einmal direkt greifbar, der immer mal wieder thematisierte Hebammenmangel in Deutschland - zumindest für die Schwangeren, die im Mosbacher Krankenhaus entbinden wollten. Zahlreiche Krankheitsfälle, Erkältungszeit und eine grundsätzliche Hebammenknappheit kamen zusammen und die Neckar-Odenwald-Kliniken sahen sich gezwungen, den Kreißsaal vom 25. bis 28. Dezember zu schließen.

"Es gibt eigentlich genug Hebammen, die arbeiten aber nicht mehr in ihrem Beruf, weil die Bedingungen und der Verdienst schlecht sind", sagt Beatrice Hamberger. Sie ist angestellte Hebamme im Mosbacher Kreißsaal und auch als freiberufliche Hebamme im Raum Mosbach unterwegs. "Pro Hausbesuch erhalte ich 38 Euro brutto, ganz egal, wie lange er dauert", erklärt Hamberger. Für sie ist es nicht nachvollziehbar, warum die Krankenkassen trotz stattlicher Überschüsse nichts an die Hebammen weitergeben. Zum Beispiel indem sie die Vergütung der tatsächlich erbrachten Leistung anpassen. Maximal acht Frauen im Monat kann Beatrice Hamberger betreuen.

Zusätzlich zum nicht gerade üppigen Verdienst kommen hohe Kosten, für die Mitgliedschaft im Hebammenverband, die Zugehörigkeit zur Genossenschaft, die Rente - und vor allem zur Absicherung der Tätigkeit durch die Berufshaftpflicht. Genau aus diesem Grund geben immer mehr Hebammen ihre Tätigkeit auf. "Es rechnet sich für viele einfach nicht mehr. Und man gibt viel von sich in diesem Beruf", sagt Hamberger: "Man ist Zuhörer, Vermittler, Ersatzmama, Paartherapeut, Fachfrau für das Stillen und vieles mehr."

Auch Katharina Hübner ist Hebamme im Raum Mosbach. Auch sie muss Schwangere ablehnen, die nach der Geburt Unterstützung bräuchten. "Besonders schlimm ist die Situation im Sommer, wenn Ferien sind", so Hübner. Deshalb haben sie und Hamberger im vergangenen Jahr über die Sommerferien gemeinsam mit Mitstreiterinnen eine Hebammenambulanz eingerichtet. "Die soll es auch dieses Jahr wieder geben. Und das betrifft vor allem die Frauen, die jetzt auf Hebammensuche gehen", sagt Hübner. Für sie ist ihr Job etwas, das "kein Arzt im Medizinstudium lernt". Hebamme sein, das bedeute, die Frauen zu begleiten - sowohl durch die Schwangerschaft als auch die Geburt, aber auch durch die Zeit nach der Geburt. "Jemand, der noch keine Kinder hat, kann sich die Fragen und Sorgen, die in dieser Zeit aufkommen, nicht vorstellen", meint Hübner. "Da braucht man Fachfrauen, die Klartext reden - und zwar nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen." Denn immer noch würden viele Frauen durch Mythen rund um die Schwangerschaft verunsichert. Hübner: "Wir sind auch da, um die Frauen zu stärken und Komplikationen zu vermeiden."

Dass sich an der Situation für Hebammen langfristig nichts ändert, begründen die beiden damit, dass es keine Lobby für die Hebammen gebe. "Uns braucht man nur eine relativ kurze Zeit, danach ist es den Leuten einfach nicht mehr bewusst", erklärt Hübner.

Beatrice Hamberger übernimmt neben der Betreuung der Mütter zu Hause auch schon seit fast 20 Jahren Schichten im Kreißsaal. "Das Wunder der Geburt beeindruckt mich einfach jedes Mal", sagt sie. Umso schwerer war es für sie, dass der Kreißsaal in Mosbach zwischen den Jahren geschlossen wurde.

Eine schwere Entscheidung war das aber offenbar auch für die Klinikleitung. "Die überwiegende Mehrheit der werdenden Eltern konnten wir unter anderem über die Informationsabende und Kreißsaalführungen vorab über die viertägige Schließung rechtzeitig informieren. Diese konnten sich daher darauf einstellen, bedauerten sie jedoch natürlich", erklärt auf Nachfrage Frank Hehn, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken. Seither läuft der Betrieb im Kreißsaal aber wieder rund und rund um die Uhr: "Derzeit ist die Hebammenversorgung sichergestellt. Es gab bereits Neueinstellungen und zum 1. April beginnen noch einmal zwei erfahrene Hebammen. Deshalb sind wir jetzt wieder gut aufgestellt", so Hehn.

Abweisen mussten die Kliniken keine Schwangere, da die Kliniken ja am Buchener Standort noch eine zweite Geburtshilfe-Station haben. Und das soll und muss auch so bleiben, wie Klinik-Geschäftsführer Hehn bekräftigt: "Eine heimatnahe Versorgung ist für junge Familien sehr wichtig. Und auch für die Attraktivität der Neckar-Odenwald-Kliniken sind die Stationen von enormer Bedeutung. Das Team aus Hebammen, Ärzten und Krankenschwestern wird regelmäßig für die angenehme familiäre Atmosphäre gelobt. Und immerhin sind 2019 schon wieder über 130 Kinder in den Neckar-Odenwald-Kliniken auf die Welt gekommen. Der Baby-Boom hält also an!"

Bleibt zu hoffen, dass sich für den großen, oder besser zahlreichen Nachwuchs in der Region auch weiterhin genug Hebammennachwuchs findet.

Info: Die Hebammenambulanz wird in der Elternschule am Mosbacher Krankenhaus vom 29. Juli bis 10. September eingerichtet. Sie findet nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 0151/10 65 29 82 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr statt. Betreuende Hebammen sind Beatrice Hamberger, Katharina Hübner. Jasmin Fischer und Andrea Friedmann.