Mosbach/Heilbronn. (rnz) Dichterer Takt, verbesserte Anschlüsse und neue nächtliche Verbindungen: Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember treten bei der Stadtbahn Heilbronn Nord auf den Linien S41 und S42 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) einige Änderungen in Kraft. Ein Großteil davon sind Ergebnisse des Mobilitätspakts Neckarsulm, bei dem Aufgabenträger, Verkehrsträger und die Industrie unter Federführung des Landesverkehrsministeriums gemeinsam an einem noch attraktiveren Nahverkehrsangebot für die Region arbeiten. Folgende wesentliche Optimierungen betreffen Bahnfahrer aus Mosbach:

> Abendliche Taktlücke wird geschlossen: Auf der Linie S41 fährt jetzt auch eine Stadtbahn zur Stunde 20: Die Fahrt um 20.18 Uhr ab Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz verkehrt künftig als Linie S41 nach Mosbach (Ankunft 21.16 Uhr) statt bisher nach Sinsheim.

> Neue Spätverbindung nach Mosbach: In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen fährt die Stadtbahn um 1.15 Uhr ab Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz neu als sogenannter Flügelzug nach Sinsheim und Mosbach. In Bad Friedrichshall Hauptbahnhof wird der Zug geteilt: Der erste Wagen fährt wie bisher zum Hauptbahnhof Sinsheim (Ankunft 2.15 Uhr), der zweite Zugteil fährt weiter nach Mosbach (Ankunft 2.16 Uhr).

> Neuer Anschluss in Neckarelz: Die Stadtbahn S41 von Mosbach (Abfahrt neu um 22.20 Uhr) nach Neckarelz (Ankunft neu um 22.24 Uhr) fährt künftig neun Minuten früher. Dadurch entsteht in Neckarelz ein neuer Anschluss auf den RE 19359 mit Abfahrt um 22.35 Uhr nach Heilbronn Hauptbahnhof.

> Mehr Sitzplätze: Infolge gestiegener Nachfrage wird bei den folgenden Verbindungen montags bis freitags ein zweiter Wagen angehängt, der rund 90 zusätzliche Sitzplätze bietet: S41: Mosbach (5 Uhr) - Heilbronn Hauptbahnhof (5.58 Uhr); S41: Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz (13.18 Uhr) - Mosbach (14.16 Uhr); S41: Mosbach (14.42 Uhr) - Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz (15.37 Uhr).

Die bisherige Stadtbahn S42 nach Heilbronn mit Abfahrt in Neckarsulm um 21.28 Uhr entfällt. Alternativen bestehen zehn Minuten früher mit der S41 um 21.18 beziehungsweise 20 Minuten später um 21.48 Uhr mit der S42 nach Heilbronn.