Mosbach. (stm) Gemeinsam mit dem mobilen Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn bietet die Stadt Mosbach weitere offene Impftermine an: am heutigen Montag von 14.45 Uhr bis 21 Uhr sowie an den beiden Sonntagen, 5. und 19. Dezember, jeweils von 13.45 Uhr bis 20 Uhr. Die Impfungen finden im DRK-Testzentrum in der Alten Bergsteige 5 (ehemalige Abfüllhalle) statt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Die Kapazitäten reichen heute voraussichtlich für 100 Impfungen. Es wird empfohlen, bereits etwas früher als 14.45 Uhr vor Ort zu sein. Um den Ablauf zu regeln, werden Nummern vergeben, die eine Impfung an diesem Tag garantieren. Zudem gibt es eine zeitliche Einschätzung – mit Wartezeiten ist dennoch zu rechnen. Sofern sich im Laufe des Tages zeigt, dass noch weitere Menschen geimpft werden können, informiert die Stadt hierzu auf www.mosbach.de.

Das Angebot richtet sich insbesondere an bislang ungeimpfte Menschen, Zweit- und Auffrischungsimpfungen sind aber ebenfalls möglich. Angeboten werden die Wirkstoffe Biontech/Pfizer und Moderna; geimpft wird ab zwölf Jahren (in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Für die Impfung sind der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und ein Impfpass vorzulegen.