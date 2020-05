Mosbach. (lah) Mit ihrem Vorgänger-Geschäft in Oberstaufen wurde Barbara Beck vom Branchen-Magazin "Sous" unter die "Top 5" der "Sterne der Wäsche" nominiert. Am Samstag eröffnete sie in der Hauptstraße das Passformstudio "La Luna" (ehemals Chic ab 42). In dem Fachgeschäft für Lingerie, Dessous, Nachtwäsche, Bademode und ausgewählte italienische Oberbekleidung setzt man auf individuelle Beratung und modernes Design.

Namhafte Marken wie Prima Donna, Marie Jo, Simone Pérèle, Empreinte, Hanro oder Visanza finden sich in großer Auswahl. Als ein Zeichen der Zuversicht wertete Citymanagerin Andrea Zorn die Eröffnung: "Es geht weiter, trotz Krise."