Von Heiko Schattauer

Neckarelz. Gut Ding will Weile haben - das gilt auch für die Konversion einer (ehemaligen) Kaserne. Es ist schon ein paar Tage her, da hat das Mosbacher Entsorgungsunternehmen "Inast" die knapp 27 Hektar große Liegenschaft auf dem Hardberg, die bis Ende 2010 als Neckartalkaserne militärischen Zwecken diente, übernommen hat. Eine Wiederbelebung sollte das nach dem Abzug der letzten Soldaten verwaiste Areal in "gemischter Form" erfahren. Das bis dato in Neckarelz und an mehreren weiteren Standorten in der Region ansässige Entsorgungsunternehmen Inast wollte auf dem Berg seine Kräfte und Aktivitäten bündeln, zudem der Bundesverband Rettungshunde e.V. vor Ort ein Trainingscenter einrichten. Gerettet und geborgen wird im durchaus spektakulären Trainingscenter Retten und Helfen (TCRH) bereits seit geraumer Zeit, die Umsiedlung von Inast ist währenddessen nach wie vor in Arbeit.

Der Ursachen für die Verzögerungen bei der Umsiedlung des rund 200 Mann starken Gewerbebetriebes sind tiefgründig. Und zwar im wahrsten Wortsinn: "Das Entwässerungssystem, das noch aus den 1970er-Jahren stammte, mussten wir komplett erneuern", schildert Inast-Prokurist Michael Hörtkorn eine der Infrastrukturbaustellen, die sich für die Verantwortlichen des Entsorgungsunternehmens bei der "Wiederinbetriebnahme" des weitläufigen Areals auftun. Allein 100.000 Quadratmeter befestigte Fläche finden sich auf dem 2012 entmilitarisierten Gelände. In eine zeitgemäße Ab- und Schmutzwasserentsorgung hat Inast in den letzten Monaten rund eine Million Euro investiert, wie Hörtkörn berichtet. Noch einmal soviel hat man in den Umbau der Heizzentrale unweit der alten Kasernenzufahrt gesteckt.

Geheizt wird seit Februar "komplett regenerativ", so Hörtkorn stolz - mit unbehandeltem Industrieholz (z.B. Paletten). In kleine Teilchen geschreddert, wandert das in einen Spezialofen, der bis zu 2000 KW Wärme abgibt. "Damit können wir sämtliche Gebäude auf dem Areal beheizen", schildert Hörtkorn, während ein Inast-Mitarbeiter per Radlader die große Schütte befüllt, von der aus das Schredderholz später in den großen Brennraum wandert. Zwar muss auch Inast das Industrieholz ankaufen ("privates Altholz kommt da keins rein!"), im Vergleich zum konventionellen Ölheizungsbetrieb erwartet man dennoch deutliche Einsparmöglichkeiten. Allein im ersten Winter nach Übernahme der Kaserne (im Herbst 2015) habe man 120.000 Liter Heizöl verbraucht. "Ohne dass die Gebäude wirklich genutzt wurden", so Hörtkorn.

Inzwischen werden sie genutzt, rege sogar. Das TCRH ist regelmäßig Trainingsstätte für den Rettungshundeverband, für Feuerwehr, Technisches Hilfswerk oder auch die Polizei. Das Trümmerfeld, das man zum Üben rund um die (teils dafür abgebrochenen) ehemaligen Truppenunterkünfte angelegt hat, ist beeindruckend. Demnächst sollen sich darin neben Autos und Bussen auch zwei Straßenbahnen finden. Die Schienen sind schon verlegt.

Und auch bei den Infrastrukturmaßnahmen von Inast (als Geländeeigentümer und Vermieter) spielt das Thema "Retten und Helfen" eine Rolle. So hat man am Fuß des Geländes in Richtung Neckarzimmern und Luttenbachtal aus dem ehemaligen unterirdischen Schießstand eine großvolumige Zisterne gemacht. Die nicht nur als Pufferbehälter für ein Starkregenereignis, sondern auch als Einsatzort für Rettungsübungen von Polizei- und Feuwehrtauchern dient.

1,4 Millionen Liter Wasser fasst der mächtige, zugleich als Löschwasserspeicher konzipierte Betonbehälter. "Da werden in Kürze zwei Audikarossen drin versenkt", beschreibt Michael Hörtkorn, dass man auch hier möglichst nahe an "echten" Notfallgeschehen trainieren kann. Überhaupt scheint die Polizei das Areal für sich entdeckt zu haben, plant offenbar weitere Schulungseinrichtungen vor Ort. "Die Gespräche laufen recht vielversprechend", bestätigt Hörtkorn.

Gespräche laufen nach wie vor auch inast-intern und in Bezug auf die komplexe Unternehmensumsiedlung: "Im Sommer", prognostiziert Prokurist Rouven Schaller, sollen sie zielführend abgeschlossen und der Umzug vollzogen sein.