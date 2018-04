Von Alexander Rechner

Mosbach. Pappbecher vom Coffee-to-go, Verpackungen, Kaugummis und weggeschnipste Zigarettenkippen. Nicht wenige Menschen lassen ihren Müll in den Straßen, Gassen und im Park achtlos fallen, statt in den Abfalleimer oder den Papierkorb zu werfen.

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sorgen täglich für Ordnung, erklärt Pressesprecherin Meike Wendt von der Stadt Mosbach. Achtloses Wegwerfen kommt heute in allen Städten vor. Auch im Boulevard im "Quartier an der Bachmühle" sehen Leser der RNZ u. a. Pappbecher, Servietten oder Zigarettenkippen auf der Straße liegen. Die Stadtverwaltung und die dort ansässigen Geschäfte haben diese Herausforderung längst in den Blick genommen. Im vergangenen Jahr hat die Stadt Mosbach dort zusätzliche Mülleimer aufgestellt. Gleichzeitig laufen jeden Tag Hans Braun und "Lou" Stockmann, die Hausmeister im dortigen Parkhaus, ihre Runde und sorgen sich um die Sauberkeit des Areals. "Zusätzlich fahren wir mit einer Kehrmaschine über den Boulevard", erklären die beiden Männer.

Dass Menschen ihren Müll einfach auf die Straße werfen - auch im Gartenweg oder im Park, weiß auch Citymanagerin Andrea Zorn. Die städtische Straßenreinigung bewältigt nach Angaben des Rathauses mit ihren Kehrmaschinen im Dauer-Zyklus rund 200 Kilometer Strecke im über 6000 Hektar großen Stadtgebiet. Die 60 Mülleimer in der Innenstadt würden täglich, die 30 Mülleimer in Außenbereich wöchentlich und die 60 Mülleimer auf den Wanderwegen 14-tägig geleert. "Kaum haben wir gereinigt, kann es sein, dass schon wieder ein Kaffeebecher auf dem Boden liegt", erläutert Andrea Zorn. Deshalb will die Stadt auch mit der Aktion "Stadt-Putz-Tag" die Bürger sensibilisieren und das Bewusstsein schärfen.

"Wir haben hier ein schönes und freundliches Areal", sagt Peter Arnold, Inhaber der Rewe-Filiale. 95 Prozent der dort flanierenden und einkaufenden Menschen verhielten sich ordentlich. Aber nach Darstellung von Peter Arnold gibt es ebenfalls eine kleine Gruppe von hauptsächlich Jugendlichen, die unbelehrbar sind und sich nicht an die Regeln halten. "Wenn wir etwas sehen oder feststellen, sprechen wir die Personen auch gleich an", so Peter Arnold. Parallel dazu seien Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes und Polizisten regelmäßig im Gartenweg unterwegs. Zusätzlich sieht in den Abendstunden ein beauftragter Ordnungsdienst nach dem Rechten, führt Arnold aus. Dies soll dazu dienen, dass das "Quartier an der Bachmühle" attraktiv für die Mosbacher bleibt.

Dafür setzen sich ebenfalls Hans Braun und "Lou" Stockmann tagtäglich ein, die für die Sauberkeit und Ordnung in der Tiefgarage unter dem Boulevard sorgen. Zusätzlich gehöre zu ihrem Aufgabengebiet, ein Auge auf die komplette Technik der Häuser zu werfen. Gleichzeitig reinigen sie die auf dem Boulevard aufgestellten Bänke und Blumenkübel und entleeren nach Bedarf die dortigen Mülleimer. "Ursprünglich ist dies nicht unsere Aufgabe, aber für die Stadt Mosbach machen wir das gerne", sagen Hans Braun und "Lou" Stockmann. Sie zählen Getränkebecher (zu rund 80 Prozent), Alufolien und Zigarettenkippen auf, die sie aufräumen müssen. "Aber es hält sich in Grenzen", betonen die beiden.

Eine größere Aktion kündigt Citymanagerin Andrea Zorn für den Boulevard schon an. Nach dem Frühlingsfest will die Stadt wieder die Pflastersteine grundreinigen. Obendrein trifft sich Andrea Zorn regelmäßig mit Vertretern der dortigen Geschäfte (und der Polizei), um über aktuelle Themen, unter anderem auch über die Sauberkeit, zu sprechen. Schließlich sollen sich die vielen Kunden und Passanten im "Quartier an der Bachmühle" weiterhin wohlfühlen.