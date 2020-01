Mosbach. (lah) Etwas ruhiger als im Krankenhaus in Buchen ging es über Neujahr im Mosbacher Kreißsaal zu. Am hiesigen Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken erblickte Neujahrsbaby Lina Hanrath am 1. Januar nämlich erst am Abend um 19 Uhr das Licht der Welt.

Während sich die Eltern Christin und Matthias Hanrath aus der Waldstadt riesig über ihr zweites Kind freuen, zeigt sich die "große" Schwester Emily noch eher gespannt was den Familienzuwachs angeht. Die kleine Lina jedenfalls maß bei ihrer Geburt 52 Zentimeter und wog 3640 Gramm.

Mit rund 600 Geburten in Mosbach ging die Zahl der neuen Erdenbürger hier zwar leicht zurück (im Vergleich zum Jahreszeitraum 2018), gleichwohl betont der Leitende Oberarzt Dr. Rolf Völckel, dass der Betrieb auf der Wöchnerinnenstation, der Gynäkologie und im Kreißsaal in den nächsten Monaten wie gewohnt weiterlaufe.

Vor dem Hintergrund einer möglichen Schließung der Abteilungen (wie im Struktur- und Maßnahmeplan für die defizitären Kliniken vorgesehen) führte er aus: "Hier läuft alles bis zum letzten Tag in voller Besetzung. Wenn geschlossen wird, dann geht das auf einmal von 100 auf Null."

Dass man sich bis dahin in vollem Umfang um die neu ankommenden Erdenbürger(innen), ihre Mamas, Papas und Familien kümmern werde, bekräftigte auch Hebamme Ursula Heres. Falls und ab wann dann eine Abteilungsschließung anstehe, darüber werde die Bevölkerung rechtzeitig informiert. Dass jüngst erst zwei neue Assistenzärzte das Mosbacher Team verstärkten, darauf verwies Ärztin Dr. Elena Künzel.