Mosbach. (schat) Da war doch noch was. Richtig, die Berichterstattung zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Mosbach hat noch ein wenig Ergänzung verdient. Schließlich waren dort bauliche Vorhaben zu erörtern, die schon geraume Zeit in Planung – und Bewegung – sind. So wurden vom Gremium zwei (neue) Aufstellungsbeschlüsse befürwortet, die sich auf Bauprojekte in Neckarelz und im Masseldorn beziehen. Beides sind "alte Bekannte", wie Oberbürgermeister Michael Jann in der Sitzung erklärte.

So hatte der Gemeinderat bereits im Juli 2020 einen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Nüstenbacher Straße II, Nr. 177" gefasst. Grundlage waren hier Planungen der Tadeko Wohnbau GmbH (Heilbronn), die auf zwei noch unbebauten Grundstücken (Flurstücknummern 1471/1 und 1471/2) an der Nüstenbacher Straße ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt zwölf Wohneinheiten vorsahen. Während die Wohnungen in insgesamt drei Obergeschossen untergebracht werden sollten, waren im Erdgeschoss sowie in einem Untergeschoss unter dem südlichen Gebäudeteil insgesamt 25 Pkw-Stellplätze vorgesehen.

Dann wurde allerdings schnell deutlich, dass die vorgelegte Planung geltende Obergrenzen der Grundflächenzahl (GRZ) deutlich überschreitet, also zu viel Fläche des Grundstücks überbaut werden würde. Der Vorhabenträger wurde daraufhin aufgefordert, seine Pläne an die Vorgaben der Baunutzungsverordnung anzupassen.

Eine neue, verordnungsgemäße Planung wurde dann auch vorgelegt. Sie sah jedoch fünf (statt bisher drei) Wohngeschosse sowie 15 (statt bisher zwölf) Wohnungen vor. Im Technischen Ausschuss kam man in der Maisitzung zum Schluss, dass das Vorhaben so "nicht verträglich" ist. Und beschloss, maximal vier Wohngeschosse für das Mehrfamilienhaus in Hanglage zuzulassen.

Zwischenzeitlich wurde allerdings das sogenannte Baulandmobilisierungsgesetz vom Bund beschlossen, das ob der vielerorts herrschenden Wohnraumknappheit eine Änderung in Bezug auf die Grundflächenzahl bringt. Demnach sind die bisherigen Obergrenzen künftig nur noch als "Orientierungswerte" zu sehen; geringfügige Überschreitungen werden als vertretbar gesehen. Die Ursprungsplanung von Tadeko überschritt die Grenzwerte allerdings mehr als geringfügig, war also auch nach Verordnungsänderung weiter keine Option.

Die Verwaltung sollte daher mit dem Vorhabenträger über eine weitere Modifizierung der Planung verhandeln. Herausgekommen ist ein "Kompromiss", wie Stadtplaner Stefan Baumhackel erklärt. Dem neuen Aufstellungsbeschluss zugrunde liegt ein Konzept mit vier Wohnebenen, die in Richtung der Nachbarbebauung noch einmal abgestuft werden sollen. Der Gemeinderat beauftragte demnach die Verwaltung, das Verfahren zum Bebauungsplan "Nüstenbacher Straße II, Nr. 1.77" auf Grundlage der aktuellen Planung weiterzuführen. Ist der neue Bebauungsplan ausgearbeitet, geht er in die Offenlage, wo dann auch Einwendungen möglich sind.

Derlei Einwendungen gab es beim zweiten im Gemeinderat zu behandelnden Bauprojekt mehrfach – weshalb sich auch hier die Planungsphase verlängert. Für die angestrebte bauliche Neuentwicklung der Anwesen Mosbacher Straße 17, 19 und 21 in Neckarelz hat man nun das ursprüngliche Verfahren zum Bebauungsplan "Mosbacher Straße Nr. 2.38" – bereits im Dezember 2018 gestartet – eingestellt. Und dafür einen neuen Aufstellungsbeschluss (Nr. 238/A) auf den Weg gebracht. Ziel ist nach wie vor, eine Bebauung der genannten Anwesen mitsamt dahinterliegenden Flächen zu ermöglichen.

Allerdings haben sich die Pläne, wie eine solche Bebauung aussehen soll, inzwischen deutlich verändert. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung hatte es mehrere Einwendungen gegeben. Das Konzept wurde mehrfach überarbeitet, nachdem auch bei einem Vor-Ort-Termin mit Gemeinderat und Nachbarn eine gewisse Unverträglichkeit festgestellt worden war. Die vormals recht kompakte Bebauung (mehrere Baukörper, insgesamt 23 Wohnungen) wurde deutlich reduziert/gelockert, eine geplante Tiefgarage mit Zufahrt von der Lindengasse entfällt komplett.

Vorgesehen sind nun zwei Baukörper mit je fünf Wohnungen im Bereich zur Mosbacher Straße sowie ein Einzel- und ein Doppelhaus im hinteren Bereich Richtung Elz. Die Zufahrt soll nun ausschließlich über die Mosbacher Straße erfolgen. Nach dem neuen Aufstellungsbeschluss wird auch hier nun ein neuer Bebauungsplan erarbeitet – und in der Folge offengelegt.