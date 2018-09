Mosbach. (schat/pol) Ein bisschen zu eilig hatte es offenbar der Fahrer eines BMW am Freitagabend auf der B 27 in Mosbach. Laut Polizeiangaben aufgrund von "nicht angepasster Geschwindigkeit" war der 20-Jährige mit seinem Wagen unmittelbar nach dem Mosbacher "Loch" auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen Laternenmast geprallt. Fahrer und Beifahrerin (23) erlitten leichte Verletzungen, der Unfallwagen hat wohl nur noch Schrottwert. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den BMW, die Stadtwerke danach um die in Mitleidenschaft gezogene Laterne.