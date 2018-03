Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Eiszeit ist vorbei, der Winter macht sich allmählich davon, meteorologisch gesehen ist der Frühling schon eingezogen. Zeit also für einen gründlichen Frühjahrsputz! Wer (noch) keine Lust hat, den in den eigenen vier Wänden zu vollziehen, kann sich auf einem anderen Weg ein sauberes Gewissen verschaffen. Verbunden mit dem guten Gefühl, ein bisschen etwas Gutes für die Umwelt und die Gesellschaft getan zu haben. Die Stadtverwaltung der Großen Kreisstadt Mosbach ruft nämlich dieser Tage wieder zum gemeinsamen "Aufräumen" auf - "für ein schönes und sauberes Mosbach" wie es im Untertitel der sauberen Sache heißt. Und Mitstreiter sind dabei überaus gerne gesehen.

Zum mittlerweile vierten Mal läuft die gemeinschaftliche Säuberungsaktion im Stadtgebiet. Mit Müllsäcken, Handschuhen und sauberer Motivation ausgestattet, brechen die Reinigungstrupps am Freitag, 16. März, von 13 an zum Abfallsammeltag auf, bis 16 Uhr wird entmüllt. "Die Stadt soll frühlingsfein herausgeputzt werden", erklärt Mandy Epp vom Citymanagement als Aktionsverantwortliche.

Waren bei den ersten beiden Putzaktionen im Frühjahr 2015 und 2016 noch ausschließlich städtische Mitarbeiter reinigend unterwegs, hat man die Aktion inzwischen breiter "ausgeschrieben". Schon im Vorjahr unterstützten zahlreiche Freiwillige die saubere Sache, auch Vereine brachten sich helfend mit ein.

Erfreulicherweise haben auch dieses Frühjahr wieder etliche Vereine, Gruppen und Privatpersonen ihre Teilnahme am Stadt-Putz-Tag zugesagt. Aus dem Säuberungstag ist zudem eine Reinigungswoche geworden, denn in Abstimmung mit den Schulen hat man den Aktionszeitraum ausgedehnt. "Für die Schüler ist eine Sammelaktion am Freitagnachmittag ein eher ungünstiger Termin", sagt Mandy Epp. Da man aber keinesfalls auf die vielen helfenden Schülerhände verzichten wollte, sammeln NKG und APG zwar im Rahmen der städtischen Aktion, aber eben bereits unter der Woche vom 13. bis 15. März, jeweils rund um die Schulgelände in Mosbach und Neckarelz. Genutzt wird dafür die Klassenlehrerstunde. Gemeinsam an der frischen Luft Gutes für die Umwelt tun - das ist ja vielleicht auch gut fürs Klassenklima.

Neben den Gymnasiasten sind in der Aktionswoche auch der Ruderclub "Neptun" Neckarelz (geputzt wird am 10. März um das Vereinsgelände), der FV Mosbach (Säuberungsaktion am Vereinsgelände am 17. März) und das Straßenbauamt (Ortseingänge an der Bundesstraße 27 und der Landesstraße 527) aktiv. Im Rahmen des ausgedehnten Stadt-Putz-Tags wird zudem die Putzaktion in der Waldstadt erledigt, wo sich - fast schon traditionell - stets zahlreiche Bürger für die Gesellschaft und einen möglichst müllfreien Stadtteil einbringen.

Am eigentlichen Aktionstag am 16. März sind neben den Mitarbeitern der Stadt dann noch die Wohngruppe der Johannes-Diakonie aus der Carl-Theodor-Straße, ein knappes Dutzend Beschäftigte und Betreuer aus den Werkstätten der Johannes-Diakonie und die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Mosbach unterwegs. Letztgenannte wollen, sofern es der Wasserstand erlaubt, die Elz von innen reinigen. Helfen werden zudem Freiwillige von Nabu und Naju und Mitarbeiter der Firma Egotec.

Die Zahl der städtischen Mitarbeiter, die sich bislang für die freiwillige Reinigungsaktion angemeldet haben, würde Mandy Epp gerne noch ein bisschen steigern. Aktuell liegen ihr 17 Helfermeldungen aus der Verwaltung vor, Luft nach oben ist da also durchaus noch. "Bei den ersten beiden Aktionen waren das noch mehr, die Motivation hat ein bisschen nachgelassen. Aber vielleicht können wir ja noch ein paar Mitarbeiter und Bürger für die Sache begeistern", hofft Epp.

Dass die Aktion nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig ist, liegt daran, dass so mancher Zeitgenosse noch allzu sorglos mit seiner Umwelt umgeht. "Es ist erstaunlich, wie viele Coffee-to-go-Becher rund um den statt im Mülleimer landen", erklärt die Putz-Tag-Beauftragte der Stadt. Einweg-Kaffeebecher zählen zu den häufigsten Fundstücken der Sammler, denen aber auch schon mal ausgediente Laptops oder schrottreife Fahrräder unterkommen.

"Bürgersteige, Wegränder und Grünanlagen sollen von allem befreit werden, was da nicht hingehört", erklärt Mandy Epp. Mit dem Ziel, dass die Stadt sich wieder ein wenig sauberer, angenehmer und lebenswerter präsentiert. "Jeder ist aufgerufen, ein kleines Zeichen zu setzen und sich zu beteiligen, um gemeinsam wieder ein sauberes Mosbach zu bekommen." Als kleiner Lohn für den ehrenamtlichen Einsatz ist zum Abschluss ein gemeinsames Vesper beim Bauhof vorgesehen.

Info: Interessierte können bei Mandy Epp, Telefon: 06261/82483, über die Aktion informieren bzw. sich zur Teilnahme anmelden.