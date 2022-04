Mosbach/Rhein-Neckar. (pol/mare) Die seit Montagabend in Mosbach vermisste 79-jährige Frau, die aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammte, ist tot. Das teilt die Polizei mit.

Sie wurde am Dienstagabend in Mosbach tot gefunden. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Unglücksfall vor.

Sie hatte demnach gegen 19.15 Uhr die Wohnung einer Freundin in Mosbach und ist seitdem verschwunden. Die Vermisste befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation - es ist daher nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach der Vermissten aufgenommen.

Eine Überprüfung aller bekannten Orte, an denen sie sich öfters aufhält, eine großangelegte Suche im Bereich Mosbach mit Mantrailer-Hunden und der Einsatz eines Hubschraubers führte allerdings nicht zum Erfolg.

Update: Mittwoch, 6. April 2022, 11.58 Uhr