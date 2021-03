Von Ursula Brinkmann

Lohrbach. Nur zwei Buchstaben trennen die Auf- von der Abbruchstimmung, wobei es letzteres als Wort eigentlich nicht gibt. Der Sportverein FC Fortuna Lohrbach aber bringt beides unter einen Hut und gewinnt so dem Abbruch seines Sportheims viel Gutes ab. Seit drei Wochen wird das Vereinsheim an der Wanderbahn Stück für Stück zurückgebaut.

1981 wurde es erbaut und diente seitdem als Begegnungs- und Feierstätte, wo die Siege gefeiert und manche Niederlage vergessen gemacht wurden", beschreibt es Max Wenk, einer der vier Vorsitzenden des Vereins. Die Nutzung als "Gaststätte" hat dem FC Fortuna im vergangenen Jahr jede Menge Gäste auch außerhalb der Vereinsaktivitäten beschert, da sich die eigentliche Aufgabe – Training und Spiel von Aerobic bis Volleyball – coronabedingt abseits jeglicher Normalität abspielt(e).

Dieser Umstand hat dazu geführt, dass das Sportheim als "letzte Gaststätte im Ort" eine 100.000-Euro-Förderung durch das EU-Programm "Leader" erfährt, dessen Ziel es ist, "die ländlichen Gebiete zu stärken und zu entwickeln". Die Umsetzung des Förderprogramms erfolgt durch den Verein "Regionalentwicklung Neckartal-Odenwald aktiv".

Die Leader-Geschäftsstelle in Mosbach führt Martin Säurle. Der war nun nach Lohrbach gekommen, um mit einigen Vereinsverantwortlichen und Ortsvorsteher Norbert Schneider die Holzhütte / das Vereinsheim in Augenschein zu nehmen, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist. Denn die Vereinsmitglieder haben schon ganze Arbeit geleistet. In Kürze wird sich dort nur noch die alte Bodenplatte befinden, auf der teilweise der Neubau errichtet wird.

Rund 150.000 Euro ist die Eigenleistung wert, die der Verein zu dem 400.000-Euro-Projekt beisteuern will. "Auch das hat das Leader-Entscheidungsgremium überzeugt, dass hier mit viel ehrenamtlichem Engagement an der Zukunft des dörflichen Lebens gebaut wird", sprach Säurle seine Anerkennung aus. Denn die Lohrbacher können gleich auf mehreren Leader-Handlungsfeldern punkten: Mitwirkungskultur und bürgerschaftliches Engagement, Erhalt attraktiver, zukunftsfähiger Dörfer, sogar in puncto Tourismus, denn die am Sportheim vorbeiführende Wanderbahn wird mehr denn je genutzt. Tradition hat die FC-Bewirtung am Maifeiertag.

Seit 2019, nach dem Schließen der letzten Gaststätte im Dorf, wurde die Hütte unter dem Leitspruch "Dorfgemeinschaft 2.0" zum Treffpunkt für die ganze Dorfbevölkerung, da der Verein beschloss, an einem Tag der Woche eine Bewirtung anzubieten. Einkehr war und ist in den Lockdown-Zeiten natürlich nicht möglich. Aber als im Juni 2020 Lockerungen möglich wurden, sei man völlig überrannt worden, berichtet FC-Kassier Bertold Haag. In den vergangenen vier Monaten war am "Hähnchen-Donnerstag" jeweils nur die Abholung der Speisen möglich. Zu den halben Hähnchen kommen wechselnde Angebote, vieles hausgemacht, von Wildbratwürsten über Sauerbraten bis Spätzle.

"Sportlich ist außerdem", ergänzt Vorstandsvorsitzender Edgar Brauch, "dass der Neubau – Architekt ist Harald Schoder, ein Ex-Lohrbacher – bis Ende des Jahres fertig sein soll, damit wir in den Fördergenuss kommen." Doch da konnte Martin Säurle die Herren im Restbau beruhigen: "Die Frist wäre gegebenenfalls verlängerbar."

Mit allen und allem freut sich Norbert Schneider gleich für den ganzen Ortschaftsrat mit. "Eine Granatenleistung!" Er sehe den Abbruch mit einem weinenden und den Aufbruch mit einem lachenden Auge, denn er habe Jahrzehnte im Sportheim verbracht. "Hier an der (nicht mehr vorhandenen) Theke ..." Aber – ganz Ortsvorsteher – hat er das ganze Dorf im Blick und "freut sich dermaßen, wenn in unserem Ort was bewegt wird".

Die Lohrbacher Dorfbevölkerung ist somit ebenso wie alle Vereinsmitglieder aufgerufen, dem FC Fortuna bei diesem großen Projekt mit Rat, Tat und Geld zur Seite zu stehen ...