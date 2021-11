Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Mit der Erweiterung des Baugebiets Kantstraße beschäftigen sich die Hüffenhardter Verwaltung und der Gemeinderat schon seit mehr als drei Jahren. Am Donnerstagabend stellte IfK-Planer Guido Lysiak den Räten die Planungen für die Entwässerung des geplanten neuen Baugebiets vor.

"Wir sind schon relativ lange dran an den Vorüberlegungen", sagte Lysiak. Eigentlich habe man den Aufwand für die Entwässerung des kleinen Gebiets klein halten wollen – das Landratsamt habe aber signalisiert, dass der Wollenbach bereits massiv überlastet ist. "Eine Erhöhung der eingeleiteten Menge tragen sie nicht mit", so der Planer. Das neue Gebiet gebe zwar nicht den Ausschlag für die Probleme. Um es umzusetzen, musste aber eine Lösung für die Entwässerung gefunden werden.

Die präsentiert sich in Form eines Regenrückhaltebeckens, über das Regenwasser gedrosselt in den Wollenbach eingeleitet werden kann. Für den ersten Bauabschnitt des geplanten Gebiets würde zwar ein Becken mit 24 Kubikmetern Fassungsvermögen reichen, Lysiak (und auch die Verwaltung) empfehlen aber, das Becken gleich so zu dimensionieren, dass zwei weitere Bauabschnitte drangehängt werden könnten. Zusätzlich müsste man die Bauherren verpflichten, Regenwasser in Zisternen zu sammeln, bevor es abgeleitet wird.

"Die Krux sind die Kosten", meinte Lysiak. Die technische Erschließung kostet alleine für den ersten Bauabschnitt 620.000 Euro – bezogen auf eine Baulandgröße von 4639 Quadratmetern. Das bedeutet einen Quadratmeterpreis von 133 Euro – und zwar nur für die technische Erschließung. Es werde zwar im Verhältnis etwas günstiger, wenn man alle drei Bauabschnitte gemeinsam betrachte (Gesamt: 1,4 Mio. Euro, 99 Euro pro Quadratmeter) – großes Einsparpotenzial bei der Entwässerung gibt es aber nicht. Auf "maximal 15.000 Euro" beziffert Lysiak die Einsparungen, wenn man das Rückhaltebecken kleiner dimensioniert. Das macht auf den Quadratmeter drei Euro aus. "Eine Light-Version bringt nichts an dieser Stelle", meinte Lysiak.

Ob die Gemeinde die hohen Erschließungskosten überhaupt stemmen kann, wusste auch Kämmerer Stefan Salen am Donnerstag noch nicht. 500.000 Euro waren dafür im Haushalt des laufenden Jahres eingeplant. "Das müssten wir dann entsprechend nach oben korrigieren."

Bürgermeister Walter Neff betonte, dass sich nun die grundsätzliche Frage stelle, ob man "weitermachen kann und will". Mehrheitlich wollte das Gremium das – auch wenn sich daraus die Konsequenz ergibt, dass die Grundstücke für eventuelle Bauherren im erweiterten Gebiet deutlich teurer werden, als sonst in Hüffenhardt üblich. Zum Vergleich: Die neuen Bauplätze im Gebiet Brühlgasse/Mühlweg wurden für 150 Euro pro Quadratmeter verkauft, in der Kantstraße könnte der Preis dann über 200 Euro pro Quadratmeter liegen.

Deutlich teurer wird es für Hundehalter schon zum neuen Jahr in Hüffenhardt. Seit 2011 hat die Gemeinde die Hundesteuersätze nicht mehr angehoben, nun fallen sie zum Teil deutlich höher aus. So kostet ein Ersthund ab Januar 96 Euro Steuern im Jahr (+24 Euro), jeder weitere Hund kostet 92 Euro (+48 Euro), für Zwinger werden 288 Euro in Rechnung gestellt. Neu ist die Regelung für Kampfhunde: Deren Besitzer sollen nun mit 300 Euro (jeder weitere Kampfhund kostet dann 600 Euro) pro Jahr zur Kasse gebeten werden. Für das Gemeindesäckel rechnet Stefan Salen mit Mehreinnahmen von circa 3000 Euro. Diesen Änderungen stimmten die Gemeinderäte ebenso zu wie der Vergabe von nachträglichen Straßenbelagsarbeiten in der Brühlgasse.

Die habe man nach den Arbeiten an der Wasserleitung und dem Abwasserkanal eigentlich noch nicht vornehmen wollen, sondern das Ende der Bauarbeiten im neuen Baugebiet abwarten wollen. Die Straße sei aber so schlecht, dass das nicht machbar sei. Rund 25.000 Euro kostet die Sanierung des maroden Straßenbelags und der Tragschicht.

Im Kindergartenkuratorium vertritt ab jetzt nicht mehr Oliver Hohenhausen, sondern Götz Prinke den Gemeinderat. In diesem aus Vertretern der politischen sowie der Kirchengemeinde bestehenden Gremium werden die Themen beraten, die die Einrichtung betreffen. Hohenhausen wollte aus persönlichen Gründen aus dem Kuratorium ausscheiden, denn er denkt, dass es von Vorteil sei, wenn der Vertreter der Gemeinde selbst Kinder hat, die die Einrichtung besuchen. Dem stimmten auch die anderen Gemeinderäte zu.

Neben neuem Wohnraum in den Wohngebieten sollen Wohnungen im Ortskern entstehen. Die Gemeinderäte hatten über einen entsprechenden Bauantrag zu entscheiden. In der Hüffenhardter Hauptstraße sollen im Gebäude der ehemaligen "Achterbahn" fünf neue Wohnungen entstehen. Die Gastwirtschaft bleibt bestehen, ihre Fläche wird aber verkleinert. Zum Haus gehören auch abgelöste öffentliche Parkplätze. Wie man damit finanziell umgehe, müsse man sich noch überlegen, sagte Hauptamtsleiterin Karin Ernst. Dem Bauantrag stimmten die Räte zu, nicht ohne auf die Stellplatz-Problematik hinzuweisen.