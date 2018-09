Mosbach. Schon ist der Mosbacher Sommer fast zu Ende. Für viele Partygänger ist der Abschluss noch ein Höhepunkt im Programm: Die 19. Mosbacher Kneipen KultTour.

Am Freitag, 14. September, ab 20.30 Uhr sind alle eingeladen, bei guter Live-Musik bis spät in die Nacht zu feiern. Jede Kneipe bietet eine andere Atmosphäre, eine Live-Band mit anderer Musikrichtung und dadurch auch eine andere Stimmung. Es nehmen teil das "Little Africa" in Diedesheim, die Bistro-Musikkneipe "Live" in Neckarelz, der "Club No Limit" (früher Peaktime), das "Mosbacher Brauhaus", das "Ludwig", der "Kandelschuss", "Tante Gerda", und das "Alt-Mosbach".

Mit dabei sind unter anderem "Palito Aché" (Rumba und Merengue), "Mind da Gap" (Rock, Pop, Funk, Soul), oder "Cracked Fire". Es gibt irischen Shantys, Pop-Klassiker, Evergreens und Hits aus den 60s/70s/80s bis zur Jetztzeit. Ein Cocktail aus fetziger Musik gemixt mit Spontanität, Perfektion, Erfahrung und guter Laune kennzeichnet die Rockband "Deep River Compact" und die Band "DOZ" liefert Klassik und Jazz.

Geboten wird auch wieder ein Busshuttle zu allen beteiligten Kneipen. Er verbindet ab 19.30 Uhr im 15-Minuten-Takt die Tourstationen "Little Afrika" in Diedesheim, Bistro Live am Elzstadion und den Club No Limit in der Industriestraße mit den Kneipen in der Innenstadt.

Info: www.mosbach.de oder im Kneipen KultTOUR-Programmheft, das in den Geschäften der Innenstadt, den teilnehmenden Kneipen und in der Tourist Info in Mosbach ausliegt.