Ranjid? Hakan? Kaya! Am 10. Dezember gastiert Comedian Kaya Yanar in Mosbach. Die RNZ hat sich vorab mit ihm ausgetauscht. Foto: rnz

Von Heiko Schattauer

Als Ranjid ist er berühmt geworden, und auch der Türsteher, der ihm einst den Zutritt verweigerte, hat ihn weiter gebracht. Seit fast 20 Jahren ist Kaya Yanar inzwischen im Comedy-Business erfolgreich, mit Fernsehformaten wie "Was guckst Du?". Der eigentliche Lieblingsplatz des Deutsch-Türken ist aber die Bühne. Am Sonntag, 10. Dezember, steht Yanar auf der in der Alten Mälzerei in Mosbach. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat sich vorab mit dem Wahl-Schweizer unterhalten.

Nach "Around the world" sind Sie jetzt mit "Planet Deutschland" unterwegs, schauen dabei auch in einer kleinen, unbedeutenden Stadt wie Mosbach vorbei. Entdecken Sie nach der großen weiten Welt nun zunehmend einen Sinn für das Kleine im großen Ganzen?

Ja, so kann man das auch ausdrücken, das gefällt mir gut. Die Größe des Veranstaltungsortes ist mir eigentlich egal. Ich bin gern in kleineren Städten, bin ja selbst in einer Kleinstadt aufgewachsen. Solange meine Fans kommen und wir gemeinsam Spaß haben, ist der Ort unwichtig. In Mosbach bin ich schon mal gewesen, 2011 war das, glaube ich. Ich freue mich auf ein unterhaltsames Wiedersehen.

In Planet Deutschland spielen offenbar ja auch Dialekte eine große Rolle: Wissen Sie denn noch, welchen Dialekt man in Mosbach spricht?

Mosbach ist ja noch in Baden-Württemberg, in der Nähe von Heilbronn.

Vorsicht, jetzt wird das Eis sehr dünn.

Schwäbisch spricht man nicht.

Richtig. Sondern badisch. Haben Sie Badisch auch im Dialekt-Repertoire?

Nein, aber ich gebe das auf der Bühne auch einfach ganz offen zu. Ich lasse mir das dann beibringen. In der Pause können mir die Gäste via Facebook ein paar Vorschläge schicken, die ich mir dann vor dem zweiten Teil der Show noch reinkachele.

Und das funktioniert?

Nein, natürlich nicht. Ich scheitere in der Regel grandios. Aber das macht nichts, im Gegenteil. Es wird umso lustiger.

Bleiben wir noch kurz bei den Dialekten. Welche sprechen Sie persönlich denn am meisten an? Welcher ist am schwersten? Mit welchem lässt sich am besten als Comedian arbeiten?

Ach, da sind die gängigen Dialekte wie Bayerisch, Sächsisch oder Hessisch, die kommen immer gut. Man kann auch mal berühmte Werke wie "Herr der Ringe" auf Dialekt nachvertonen, auf Bayerisch klingt das zum Beispiel super.

Berühmt geworden sind Sie ja aber nicht mit Dialekt, sondern als "Ranjid". Wie kommt ein Deutsch-Türke darauf, einen Inder zu imitieren? Wäre ein Türke nicht naheliegender gewesen?

Ich hatte schon immer ein Faible für Akzente. Übers Türkische bin ich da reingekommen. Als erstes hab’ ich meinen Vater imitiert.

Fand der das denn lustig?

Naja, am Anfang hat er das gar nicht mitbekommen. Und dann war es irgendwann für ihn okay, auch wenn er vieles abstreitet. Dann kam Hakan, der Türsteher aus Frankfurt, irgendwann hab’ ich meinen indischen Freund nachgemacht. Ich hab so was wie einen Comedy-Filter im Kopf, so eine Art Spiegelreflex-Syndrom: Meistens übernehme ich den Akzent schon im ersten Gespräch mit meinem Gegenüber.

Auch in Ihrer Wahlheimat, der Schweiz? Die finden das ja eher nicht lustig.

Die Schweizer kennen mich mittlerweile, die verzeihen mir das. Für die Schweiz habe ich auch ein ganz anderes Programm, eine Extra-Tour unter dem Titel "Reiz der Schweiz".

Zurück zu Planet Deutschland: Es heißt, Sie seien der erste Comedian mit Migrationshintergrund gewesen, der in Deutschland den Durchbruch geschafft hat. Stimmt das? Und bedeutet Ihnen das denn was?

Ich bin mir sicher, dass es schon vor mir Comedians mit Migrationshintergrund gab. Aber ich war wohl der erste mit eigener Fernsehshow, habe das Genre der Ethno-Comedy mit etabliert. Und das finde ich schon bedeutend. Ich kann da selbst drüber lachen, diese Art von Comedy ist wichtig und heilsam für eine Gesellschaft.

Apropos Gesellschaft: Welchen Beitrag kann man als bekannter Comedian zum friedlichen Miteinander in Deutschland leisten? Wie viel seriöse Botschaften sind erlaubt und machbar?

Man kann schon ein gewisses Lebensgefühl auf der Bühne transportieren. Es ist doch auch schön, gemeinsam über die Unterschiede in der Gesellschaft zu lachen. Das tägliche Miteinander ist doch schon schwierig genug, mit Comedy kann man ein paar nette Time-Outs setzen. Und wenn ich über meine türkischen Landsleute erzähle, dann ist das eher erlaubt, als wenn das einer ohne Migrationshintergrund macht. Comedy ist für mich eine Art Ventil fürs Zusammenleben.

Sie sind Veganer und bekennender Tierschützer. Sind Sie so was wie der Öko unter den Comedians?

Glaube ich nicht, dafür trage ich zu gern schicke Klamotten (lacht). Mit dem heute auf einen Klick abrufbaren Wissen kann man sich nicht mehr rausreden. Man weiß dann eben einfach, wie gewisse Dinge produziert werden. Und dann kann man selbst entscheiden und sagen: Ich möchte das so nicht mehr. Aber ich bin nicht in der Überzeugungsbranche, ich will niemand bekehren. Umweltbewusster Comedian wäre also die passendere Bezeichnung.

Kaya Yanar gibt es auf der Bühne, im Fernsehen und auch als Stimme in Kinderfilmen. Welche Rolle macht am meisten Spaß?

Der Luxus, verschiedene Dinge ausprobieren zu können, ist natürlich toll. Meine Hauptleidenschaft ist es aber nach wie vor, auf der Bühne zu stehen. Mit einem neuen Programm fängt man da ja auch immer wieder bei Null an. Comedy ist wahnsinnig gerecht und ehrlich: Man ist immer nur so gut wie die letzte Show, wie der letzte Lacher. Das motiviert mich sehr.

Ihre Motivation in Ehren. Aber Sie sind jetzt seit fast 20 Jahren im Comedy-Geschäft. Ist da nicht irgendwann mal Schluss mit lustig?

Der Sommer ist ja immer spielfrei, da kann man Dinge machen, die nichts mit Comedy zu tun haben. Aber das ist ja auch eine Lebenseinstellung, ich hab gemeinsam mit meiner Freundin auch abseits des Berufs sehr viel Spaß, da wird viel gelacht. Das Leben ist ernst genug - und Humor ist eine wichtige Hilfe, das Leben zu ertragen. Aber ich muss zugeben, dass es in Bezug auf das Fernsehen ein paar Ermüdungserscheinungen gibt. Da muss ich nicht mehr alles machen. Die Bühne bleibt meine Leidenschaft, meine Motivation. Das wird man auch in Mosbach spüren.