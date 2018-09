Walter Neff lebt seit 53 Jahren in Hüffenhardt und ist hier fest verwurzelt. Foto: privat

In zwei, drei Sätzen: Was ist Hüffenhardt für Sie? Was macht die Gemeinde aus?

Hüffenhardt ist für mich meine Heimatgemeinde. Hier lebe ich seit 53 Jahren und darf seit acht Jahren an verantwortlicher Stelle zusammen mit dem Gemeinderat und der Verwaltung die Gemeinde leiten. Hüffenhardt ist eine typische Wohnortgemeinde im ländlichen Raum, in der es sich sehr gut leben lässt. Durch die geografische Lage, angrenzend an den Landkreis Heilbronn und den Rhein-Neckar-Kreis, sind die Ballungszentren rasch erreichbar.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Vereine und örtlichen Gruppierungen sind die gesellschaftlichen Ankerpunkte, die das Leben in der Gemeinde ausmachen und präsentieren. Ehrenamtliche Dienste werden auf verschiedenen Gebieten gut und gerne geleistet. Ohne dieses Einbringen könnten viele Aufgaben nicht mehr bewältigt werden. Es sollte nur nicht ausgenutzt werden. Der Staat verlagert oftmals Aufgabenfelder von oben nach unten. Dabei vergisst er aber gerne, eine vollumfassende finanzielle Ausstattung den Kommunen zu gewährleisten.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Nahversorgung sichern und stärken. Und: Bauland zur Verfügung stellen. Die Gemeinde hat außer einer Bäckerei und einem mobilen Metzgerwagen keine weiteren Lebensmittelbetriebe im Ort. Hier wäre die Ansiedlung eines Marktes wünschenswert. Um die Einwohnerzahlen stabil halten zu können, ist die Ausweisung von Baugebietsflächen notwendig. Hier sind wir jedoch auf die Grundstückseigentümer angewiesen, die die benötigten Flächen auch an die Gemeinde verkaufen sollten.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Frieden - dass die Menschheit sich besinnt und überall auf der Welt in Frieden und Freiheit leben kann.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Hüffenhardt wird sich als Gemeinde, in der es sich gut leben lässt, behaupten. Zumal mit dem dann (hoffentlich) zur Verfügung stehenden Gleisanschluss an die Stadtbahnstrecke Bad Rappenau-Sinsheim, durch Lückenschluss über die Krebsbachtalbahn, eine gute Verkehrsanbindung geschaffen wurde.