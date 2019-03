Aus einem Polizeihubschrauber wurde der im Neckar treibende Tote beobachtet, bis er schließlich an der Guttenbacher Schleuse geborgen werden konnte. Foto: Hermann Keil

Haßmersheim/Guttenbach. (RNZ) Für großes Aufsehen sorgte am Samstagnachmittag ein Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Neckar zwischen Haßmersheim und Guttenbach, an dem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Ziel der Aktion war es, einen bei Haßmersheim gesichteten Leichnam zu bergen, wie die Polizei am Sonntag gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte. Wegen des hohen Pegelstandes erwies sich die Bergung jedoch als schwierig und riskant, daher wurde der im Wasser treibende Körper zunächst aus der Luft beobachtet. An der Schleuse Guttenbach konnte der Leichnam schließlich nach rund vier Stunden gegen 15 Uhr an Land gezogen werden.

Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass es sich bei dem Toten um einen Mann handelt, dessen Identität allerdings bislang noch nicht geklärt sei. Er müsse sich aber schon längere Zeit im Wasser befunden haben. Zur Feststellung der Todesursache wurde er in die Rechtsmedizin gebracht. Mitte der Woche soll eine Obduktion weitere Erkenntnisse liefern.

Update: 18. März 2019, 13 Uhr