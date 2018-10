Das Langzeitprojekt ist (fast) abgeschlossen: Rund 11,5 Millionen Euro hat die Bahn in die Felssicherung an der Bahnstrecke Neckarelz-Binau investiert. Dabei waren vor allem neue (Abfluss-)Wege für das Wasser zu finden. Foto: Noah Fath

Binau/Mosbach-Diedesheim. (deg/fa) Es tropft aus allen Rohren, obwohl es seit Wochen nicht geregnet hat. Der Fels an der Bahnstrecke zwischen Neckarelz und Binau ist völlig zerklüftet, ausgehöhlt vom Wasser des Schreckbergs, das stetig aus dem Fels fließt. Bei Instandsetzungsmaßnahmen vor gut zwei Jahren entdeckte man das Problem an der Strecke der Neckartalbahn und war sofort zum Handeln gezwungen, denn die Statik der Gleisanlage war bedroht. Seither ließ die Deutsche Bahn am Fels oberhalb und unterhalb der Gleise bohren und umfassende Entwässerungsanlagen errichten. Nun neigt sich das Langzeitprojekt dem Ende zu.

Dabei hat alles simpel angefangen: Eine leichte Unterhöhlung der Bahnstrecke, eigentlich eine normale, kleine Instandsetzung entwickelte sich in nur wenigen Wochen zu einem millionenschweren Bauprojekt. Das war allerdings auch dringend nötig, denn Untersuchungen durch Geologen zeigten: Der Streckenteilbereich Neckarelz-Binau ruht auf zerklüftetem Buntsandstein, durch Unterhöhlungen und Ausspülungen instabil geworden.

Axel Hirschfeld erklärt, wie Drainagebohrungen das Wasser aus dem Fels führen. Foto: Noah Fath

Verteilt auf vier Abschnitte von insgesamt 560 Metern Länge wurde über zwei Jahre hinweg gebaut - Kostenpunkt: 11,5 Millionen Euro. Der Betriebsleiter des Konstruktiven Ingenieurbaus der Bahn, Axel Hirschfeld, schildert die große Herausforderung während der Bauarbeiten: "Das Wasser ist hier unser größter Feind." Es hatte dem porösen Buntsandstein in den letzten Jahrzehnten stark zugesetzt und wird wohl auch in Zukunft stetig fließen.

Dadurch wurde ein Konzept notwendig, mit dem nicht nur aktuelle Probleme behoben, sondern auch präventiv neuen Schäden vorgebeugt werden soll. Die ausführende Baufirma Sachtleben führte dazu zunächst Drainagebohrungen im Fels oberhalb der Bahnstrecke vorgenommen und das durch sie abfließende Wasser durch zwei neu gebaute Durchlässe unter den Gleisen abgeleitet.

Am Hang unterhalb der Gleise waren zusätzliche Maßnahmen notwendig: Einerseits wurden die Statik des Gesteins durch Stabilisationsdübel und durch eine Betonverschalung des Fels verbessert, die vorhandenen Stützmauern verstärkt und neue Fundamente für einige Oberleitungsmasten erbaut. Andererseits wurde auch hier mit Drainagerohren und Abflussschichten gearbeitet, um den Wasserabfluss unter der Verschalung zu garantieren. Aufgefangen wird das abfließende Wasser nun von Beton- und Raubettrinnen und über vier Wassertreppen weiter in den Neckar abgeführt.

Für Hirschfeld ist die Entwässerung auch in den nächsten Jahren das A und O. Geplant ist ein Wartungskonzept, das die Funktionalität des Entwässerungssystems weiterhin prüft und eventuelle Kalkablagerungen entfernt. Zwei bis drei Generationen soll die mit neuester Technik erbaute Anlage mindestens bestehen, so Hirschfeld. Und solange auch für einen sicheren Bahnbetrieb sorgen.

Auch an anderen Stellen, etwa in Zwingenberg und Neckargerach, werden in den nächsten Jahren Felsarbeiten notwendig, jedoch nicht im gleichen Umfang wie am Schreckberg. Um diese in Angriff nehmen zu können, muss die Bundesstraße B37 unterhalb der Baustelle vor Binau vollständig freigegeben sein. Ab heute ist daher die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Strecke offiziell aufgehoben - die letzten Bauarbeiten dauern jedoch noch bis Ende November an.