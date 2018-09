Mosbach. (stm) Schon ist der Mosbacher Sommer fast zu Ende. Für viele Partygänger ist der Abschluss noch ein Höhepunkt im Programm: Die 19. Mosbacher Kneipen-KultTour. Am Freitag, 14. September, kann ab 20.30 Uhr bei Livemusik bis spät in die Nacht gefeiert werden. Jede Kneipe bietet eine Band mit anderer Musikrichtung und dadurch auch eine andere Stimmung.

Mit dabei sind das "Little Africa" in Diedesheim, die Bistro-Musikkneipe "Live" in Neckarelz, der "Club No Limit" (früher "Peaktime"), das "Mosbacher Brauhaus", das "Ludwig", der "Kandelschuss", "Tante Gerda", und das "Alt-Mosbach".

> Palito Aché ist auf afro-lateinamerikanische Rhythmen wie Rumba, Son und Merengue spezialisiert. Die vier Musiker verbreiten damit im "Little Africa" südamerikanisches Flair, das zum Tanzen und Ausblenden des Alltags einlädt.

> "Mind da Gap" spielt Rockmusik, macht sich aber auch gerne mal Pop, Funk oder Soul-Nummern zu eigen und "verrockt" sie. Umgekehrt werden Klassik-Rock-Nummern in den eigenen "Mind da Gap"-Sound verpackt.

> Die Band "Cracked Fire" heizt ab 22 Uhr im "Club No Limit" mit einer gesunden Mischung aus allem ein, was die letzten Jahrzehnte in den Bereichen Party, Pop und Rock angesagt war, darunter Songs von Andreas Gabalier, U2, Nirvana, Robbie Williams u.v.m. Der Club macht anschließend seinem Namen alle Ehre und bleibt bis 5 Uhr geöffnet.

> "An Cat Dubh light" laden mit Liedern aus den irischen Pubs, den Shantys der rauen Seeleute und den uralten keltischen Balladen, die sie neu arrangiert und zeitgemäß interpretiert haben, ins "Mosbacher Brauhaus" ein. Auch Eigenkompositionen präsentiert die Band.

> Auf die Karlsruher Band "TipToe" trifft man im "Ludwig". Das Trio interpretiert in authentischem schnörkellosem Stil Pop-Klassiker, Evergreens und Hits von den 60er-Jahren bis heute. Eigene Arrangements bereichern den Originalsound der Songs mit einer unverwechselbaren Note.

> Die Rockband "Deep River Compact" serviert einen Cocktail aus fetziger Musik, gemixt mit Spontaneität, Perfektion und guter Laune. Viele Hits von beliebten Interpreten aus den vergangenen 50 Jahren Rock- und zwei Jahrhunderten Musikgeschichte bekommen die Besucher im "Kandelschuss" zu hören.

> "Mit ohne Strom" sorgt im "Tante Gerda" mit Pop- und Rock-Klassikern der letzten 50 Jahre sowie bekannten Punk-, Metal-, Schlager- und Irish Folk-Songs im ganz eigenen Akustik-Sound für Feierstimmung. Außerdem werden längst verschollene Perlen der Musikgeschichte sowie Insidersongs ausgegraben.

> "Doz" haben ihre musikalischen Wurzeln im Sound der 60er- und 70er-Jahre. Neben kurzen Ausflügen in Klassik und Jazz sind im "Alt-Mosbach" Rockklassiker und aktuelle Songs zu hören.

Wie gewohnt gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Busshuttle zu allen beteiligten Kneipen. Er verbindet ab 19.30 Uhr im 15-Minuten-Takt die Tourstationen "Little Afrika" in Diedesheim, das "Bistro Live" am Elzstadion und den "Club No Limit" in der Industriestraße mit den Kneipen in der Innenstadt. Detaillierte Fahrpläne hängen und liegen am Veranstaltungstag an den Bushaltestellen, in allen beteiligten Gastronomiebetrieben und in der Tourist Information aus. Polizei, Security und das Ordnungsamt sind wie in den letzten Jahren in der Innenstadt im Einsatz, damit die Kneipen KultTour friedlich über die Bühne geht.

Info: In den teilnehmenden Kneipen und bei der Tourist-Information gibt es Eintritts-Bändchen im Vorverkauf, die auch als Fahrkarte für den Shuttle-Bus gelten. Bändchen sind auch an den Abendkassen erhältlich.