Mosbach. Mit Liedern wie "The Sound of Silence" und "Bridge over Troubled Water" schuf das US-amerikanische Duo "Simon & Garfunkel" poetische Hymnen für eine ganze Generation und ging spätestens mit "The Boxer" und "Mrs. Robinson" in die Musikgeschichte ein. Das Duo "Graceland" spürt mit "A Tribute to Simon and Garfunkel" intensiv dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach und bringt die Musikklassiker zusammen mit einem Streichquartett am 29. Dezember auf die Bühne der Alten Mälzerei in Mosbach.

Immer mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Simon & Garfunkel zu bieten, musizieret das Duo Graceland bereits seit einigen Jahren zusammen. Dabei ist den beiden Musikern aus Bretten eines besonders wichtig: "Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich. Wir bleiben stets nahe am Original, geben den Kompositionen aber auch eine eigene Note."

Und so beweisen Thomas Wacker (Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel) mit ihrem aktuellen Projekt eindrücklich: Die Klassiker des wohl erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt harmonieren perfekt mit dem Klang eines Streichensembles. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und Gitarren mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu einem außergewöhnlichen Musikerlebnis werden.

Der Konzertabend mit Graceland ist dabei nicht nur etwas für Nostalgiker, die gerne ihre alten Platten oder CDs aus dem Regal holen. Die zeitlos gute Musik von Simon & Garfunkel, interpretiert von hervorragenden Musikern mit ganz eigenem Sound, spricht Musikliebhaber aller Altersklassen an.

Info: Für alle, die bei der Verlosung kein Glück hatten, gibt es Karten am Ticketschalter der RNZ im Mosbacher Gartenweg.