Region Mosbach. (stk) Wegen des Coronavirus hagelt es weiter Veranstaltungsabsagen.

> Vorstellung des Obrigheimer Jahrbuchs (ursprünglich geplant für Donnerstag, 12. März).

> Südtiroler Heimatsterne (12. März), Ersatztermin am 17. September.

> Preisträgerkonzert der Musikschule Mosbach (13. März).

> Kabarettabend mit Chako Habekost (13. März), Ersatztermin 19. Juni.

> Konzert- und Ehrungsabend des Chorverbands Mosbach (14. März).

> "Touch meets Rockpalast" (14. März).

> Geburtstagsmatinee des Gesangvereins "Edelweiß" Kälbertshausen (14. März).

> Frauenfrühstück der Stadtmission in Lohrbach (14. März).

> Ausstellungseröffnung "Kurtfritz Handel 1941–2016 – Ein künstlerisches Vermächtnis" des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim und der Gemeinde Frickenhausen im Rathaus Frickenhausen (14. März).

> Stefans Marionettentheater: "Mein Freund Silas" (14./15. März).

> MusikSpektrum der Musikschule Mosbach (15. März).

> Benefizkonzert von Patrick Noe in der Kirche St. Valentin Limbach (15. März).

> Kindergartenfest des katholischen Kindergartens Robern (15. März).

> Vorleseabend und Büchermarkt des Lions-Clubs Mosbach (18., 20.-22. März).

> Sportlerehrung der Stadt Mosbach (19. März).

> Jubiläumskonzert der "Idefixe" anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Mosbacher Kinderchors (21. März).

> Ökumenisches Frauenfrühstück in der Roedderhalle Schefflenz (21. März).

> Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Elztal (21. März).

> Schautanzgaudi der KG "Neckario" in der Pattberghalle (21. März).

> Generalversammlung des Boulesportclubs Sattelbach (21. März).

> Sommertagszug der Stadt Mosbach (22. März).

> Secondhand-Basar des Kommunalen Kindergartens Fahrenbach (22. März).

> Chorkonzert des "Jekiss"-Chors der Lohrtalschule Mosbach mit dem Kinder- und Jugendchor "Pirol" der Musikschule (25. März).

> Chortag des MGV "Sängerlust" Diedesheim (29. März).

> So hat der Vorstand des Lions-Clubs Mosbach beschlossen, den Vorleseabend am 18. März und den Büchermarkt vom 20. bis 22. März aufgrund der bestehenden Risiken abzusagen: "Es ist aktuell noch in Klärung, ob es dieses Jahr einen Nachholtermin geben wird." Auch die für Samstag im ehemaligen "Airport" geplante Neuauflage der Mosbacher Kultveranstaltung "Touch meets Rockpalast" ist inzwischen abgesagt. Bereits erworbene Eintrittsbändchen behalten Gültigkeit für die nächste Veranstaltung, heißt es von den Organisatoren.

> "Südtiroler Heimatsterne" (Mosbach): Wegen des Corona-Virus’ entschied der Veranstalter der "Südtiroler Heimatsterne", diesen Konzertabend zu verschieben. "Da das Gebiet Südtirol zum Krisengebiet ernannt wurde und die Stars des Abends – Oswald Sattler und das Kastelruther Männerquartett – in Kastelruth in Südtirol zu Hause sind, sind wir verpflichtet, die Veranstaltung auf einen neuen Termin zu verschieben", heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters "Artmedia". Ein neuer Termin steht aber schon fest: Das Konzert wird am 17. September nachgeholt. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

> Preisträgerkonzert der Musikschule (Mosbach): Aktuell berät man sich auch in der Musikschule Mosbach, ob das für Freitagabend geplante Preisträgerkonzert in der Kundenhalle der Sparkasse stattfinden kann und soll. "Wir sind noch in der Abstimmungsphase mit allen beteiligten Partnern", erklärt Musikschulleiter Martin Daab. "Wir sind uns der Verantwortung für unsere Schüler und die Zuschauer bewusst. Wir sind uns aber auch der Vorfreude bewusst: Die Schüler sind auf den Punkt vorbereitet und freuen sich auf den Auftritt", so Daab. Klar ist aber auch: Wenn das Konzert am Freitag abgesagt würde, müsste es einen Plan B zur Ehrung der erfolgreichen Schüler geben. "Daran arbeiten wir parallel", so Daab.

> Sommertagszug (Mosbach): Abgesagt wurden am Montagmittag auch der Sommertagszug, der für den 22. März geplant war, und die Sportlerehrung der Stadt Mosbach, die am 19. März hätte stattfinden sollen. "Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus", wie die Pressereferentin der Stadt Mosbach, Meike Wendt, mitteilt. Ob bzw. wann die Ehrungen nachgeholt werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Eine "reine Vorsichtsmaßnahme", wie man seitens der Stadt betont.

Auch am vergangenen Wochenende haben die Bürger des Neckar-Odenwald-Kreises das vom Landratsamt angebotene Bürgertelefon wieder rege genutzt: "Es gab etwa 30 Anrufe. Die meisten Anfragen drehen sich um Verhaltensanweisungen für Südtirol-Rückkehrer", betont Egenberger.

> Die Jahrbuchvorstellung in Obrigheim (geplant für 12. März) fällt ebenfalls aus. Die Jahrbücher können stattdessen ab 16. März im Bürgerbüro des Rathauses erworben werden. Nicht leicht gemacht haben sich auch die Verantwortlichen der KG "Neckario" Neckarelz die Entscheidung zur Absage der Schautanzgaudi (21. März). "Wir folgen hiermit der Empfehlung des Gesundheitsministeriums, aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus auf Veranstaltungen mit über 1000 Gästen zu verzichten", schreibt der Verein an die RNZ.

"Die Schautanzgaudi ist für uns jedes Jahr ein Höhepunkt im Kalender; ein Termin, an dem wir mit Freunden zusammenkommen und den Schautänzen aus der Region eine Bühne geben. Es tut uns sehr leid für die Tänzerinnen und Tänzer, Gäste und Vereinsmitglieder, die sich auf die Veranstaltung gefreut haben und bereits viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt haben."

Für die Schautanzgaudi konnte leider kein Ersatztermin gefunden werden. "Die Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben, und es gilt, sie zu schützen. In dieser unsicheren Situation wollen wir mit der Absage zu diesem Schutz unseren Beitrag leisten und bitten um Verständnis", so die Vereinsverantwortlichen.

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

> Der Gesangverein "Edelweiß" Kälbertshausen verschiebt seine Geburtstags-Matinee (für kommenden Sonntag geplant) ebenfalls. "Wir möchten weder die Gesundheit unserer Gäste noch unserer Gastvereine gefährden und werden zu einem späteren Zeitpunkt unsere Feier in einem festlichen Rahmen nachholen", heißt es in der Vereinsmitteilung.

In Mosbach führen derweil die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebs Alte Mälzerei im Einzelfall Gespräche mit Veranstaltern. "Ganz generell muss ein Veranstalter abwägen, ob seine Veranstaltung stattfinden soll und kann", sagt Bürgermeister Michael Keilbach. Eine Anweisung, Veranstaltungen abzusagen, gibt es nicht. Welche Kosten im Falle einer Absage auf die Veranstalter zukommen, das könne nur im Einzelfall entschieden werden.

"Wir können da keine einheitliche Linie fahren", so Keilbach. Es gebe schon Unterschiede zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten in Mosbach. Die Mälzerei ist beispielsweise eine GmbH, da gebe es weniger Spielraum als etwa bei städtischen Veranstaltungsorten. Und, das betont Keilbach noch: "Die Stadt kann mit ihrem Haushalt auch nicht für den Ausfall aller Veranstaltungen bürgen." Die Entscheidung zur Absage sei aber eine schwere, räumt Keilbach ein. "Es ist schwierig, eine solche Entscheidung zu fällen, aber irgendjemand muss es tun."