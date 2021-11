Von Peter Lahr

Billigheim. "Wir schütteln die Bäume und dann sammeln wir", lautete die klare Vorgabe, mit der Peter Baust dieser Tage die rund 20 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer am Dürren B

Einen festen Nabu-Termin im Lauf des Jahres bildet die Apfelernte auf dem Dürren Berg bei Billigheim. Auch diesmal kamen an die 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer auf die Streuobstwiese, um praktische Naturschutzarbeit zu leisten. Foto: Peter Lahr

erg in der Nähe von Billigheim begrüßte. "Alle Jahre wieder" lädt die Mosbacher Ortsgruppe des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) zum herbstlichen Ernteeinsatz auf das "Gründungsgrundstück" ein. Die einst gepflanzten Bäume haben sich im Lauf der vergangenen fünf Jahrzehnte zu einer veritablen Streuobstwiese entwickelt. Noch wertvoller macht das Biotop ein Feuchtgebiet im angrenzenden, tiefer gelegenen Bereich.

"Wir sind heute relativ viele Leute, das schaffen wir", strahlte der Nabu-Vorsitzende Optimismus aus. Denn anfangs sah der leere Anhänger am Schlepper von Heinz Nickolaus noch ziemlich ehrfurchteinflößend aus. Doch tatsächlich gingen Arbeit und Vergnügen bald Hand in Hand. Während Nickolaus mit einer langen Stange die Äste bearbeitete, füllten sich die Eimer kontinuierlich mit Fallobst. Zweimal, so schätzte Peter Baust, werde man bis zum Nachmittag den Anhänger befüllen. Im Anschluss ging es zur Mosterei Klein, wo am Ende des Tages an die 1000 Liter Bio-Apfelsaft abgefüllt sein sollten. Die Helfer erhielten den Saft zum Selbstkostenpreis. Aber auch andere Süßmostfreunde müssen nicht durstig bleiben.

Vom Enkelkind bis zu den Großeltern waren an diesem Samstag alle Generationen mit Feuereifer dabei. "Einige neue Gesichter" machte Peter Baust aus. Denn der herbstliche Ernteeinsatz zählt zu den traditionellen Nabu-Terminen im Jahresablauf – auch die Kommunikation wird dabei großgeschrieben. Weitere aktuelle Nabu-Projekte bilden neben der Sanierung des Hardhofsees (die RNZ berichtete) Pflanzaktionen an der "Badischen Chaussée" (im November), eine Heckenpflege bei Lohrbach oder die Obstbaumsammelbestellung bei Heinz Nickolaus, dem zweiten Vorsitzenden der Gruppe. "Läuft gut", fasste Baust zusammen. Mehr als 100 Bäume kamen bereits bei der diesjährigen Sammelbestellung zusammen. Dennoch gab der Naturschützer zu bedenken: "Corona hat ein Loch gerissen – auch in unsere Motivation."

Doch das gute Apfeljahr tröstet. "Wir bringen nicht mal die Hälfte weg", erklärte der Experte, dass auch nach der Ernte noch genügend "Vogelfutter" vorhanden sein werde. Tatsächlich kennt Peter Baust die gefiederte Population aus dem Effeff. Zwergtaucher und roter Milan gehören ebenso dazu wie Gartenrotschwanz, Zilpzalp, Stieglitz oder Kernbeißer. "Da, ein Wiesenpieper", machte der Ornithologe auf einen Piepmatz aufmerksam, den er schlicht am Ruf erkannte.

Auch zwischen Kirschenbäumen und wenigen Butterbirnen herrscht Artenvielfalt am Dürren Berg. Uralte Sorten wie der Winterrambur, der rheinische Bohnapfel oder der Boskoop gedeihen hier neben Neckartäler und Trierer Weinapfel. Letzterer fällt durch seine kleinen, knallrot leuchtenden Früchte auf.

Über das Jahr pflegt Heinz Nickolaus das Areal und sorgte auch am Samstag für ein stärkendes Vesper. Der regelmäßig stattfindende Arbeitseinsatz hält aber auch für die langjährig Aktiven immer mal wieder die eine oder andere Überraschung bereit: "Kann ich bei Ihnen Mitglied werden?", diese Frage ist es diesmal, die Peter Baust nur zu gerne bejaht.