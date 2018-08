Die Grubenwaldkapelle in Billigheim erstrahlt nach über neun Monaten in neuem Glanz: Die Fenster wurden repariert, die Wände gestrichen und die Madonna restauriert. Foto: Debora Gruhler

Von Debora Gruhler

Billigheim. Eine unglaubliche Geschichte: Da beschmieren und zerstören Unbekannte vorsätzlich die Grubenwaldkapelle und erschüttern mit ihrer Tat nicht nur Besitzerin Heidi Lechner. Keine Hinweise auf die Täter, geschätzter Schaden: 5000 Euro. Dann, wenige Tage nach der Berichterstattung in der RNZ die große Überraschung: Einer der Täter entschuldigt sich in einem anonymen Brief, beigelegt die exakte Schadensumme in bar. Mit diesem Geld - und großer Unterstützung - konnte die Kapelle nun vollständig instandgesetzt werden. Heidi Lechner ist froh, dass die ganze Angelegenheit nun endlich vorbei ist - und tief gerührt angesichts der Sympathie und Hilfe, die ihr entgegengebracht wurde.

Eine Rekapitulation der Ereignisse: In der Nacht vom 22. auf den 23. September vergangenen Jahres verwüsteten unbekannte Täter die kleine Kapelle am Waldrand in Billigheim. Sie zerschlugen die Fenster, beschmierten die Wände innen und außen sowie den Boden mit Nazi- und germanischen Symbolen und zertrümmerten die kleine Holzbank. Heidi Lechner war von der Tat schwer getroffen und erinnert sich: "Das Hakenkreuz und ’Sieg-Heil’ direkt am Eingang auf den Steinstufen waren für mich das Schlimmste."

Nicht nur ihre Familie auch viele Nachbarn und Bekannte zeigten sich angesichts der Randale tief bestürzt - denn die Kapelle sollte eigentlich ein Ort des Gebets und Gedenkens nach der NS-Zeit und dem Leid des Zweiten Weltkrieg sein. Ihr Großvater Emil Lechner hatte 1956 gemeinsam mit seinen Schwestern Katharina Link und Berta Bier die Kapelle erbauen lassen, als Dank für die heile Rückkehr aller Männer der Familie aus dem Krieg. Durch die Beschädigung sei jedoch, so Heidi Lechner kurz nach der Tat, der "Sinn der Kapelle verloren gegangen".

In dieser schweren Zeit erfuhr die Billigheimerin eine erstaunliche Welle der Anteilnahme und des Zusammenhalts. Bekannte boten ihre Hilfe an, Menschen teilten auf der Straße ihre Bestürzung und Anteilnahme mit, eine Dame aus Obrigheim bot ihr gar ihre eigene Marienstatue als Ersatz für die beschädigte Madonna an. "Ich war in den Wochen nach der Zerstörung eigentlich nur am Telefonieren", erinnert sich Heidi Lechner, "entweder mit Verwandten, um sie zu informieren, oder mit den vielen Menschen, die mir ihr Mitgefühl ausdrücken wollten."

Die eigentliche Überraschung ereignete sich jedoch gut zwei Wochen nach der Randale: Einer der Täter zeigte Reue! In einem an die Rhein-Neckar-Zeitung Mosbach adressierten Brief und mit beigelegtem Bargeld entschuldigte er (oder sie) sich für die Tat: "Ich weiß, dass die beigelegten 5000 Euro nur Materielles richten können, dennoch bitte ich Sie aufrichtig darum, meine Entschuldigung anzunehmen."

Als Heidi Lechner diese Nachricht erreichte, kamen ihr die Tränen: "So ein Glück nach so einem Pech - das ist unglaublich." Von Beginn an war sie davon überzeugt gewesen, es handle sich hierbei um einen "Dumme-Jungen-Streich". Mit dem Geld konnten dieses Jahr die Renovierungsarbeiten abgeschlossen werden - kürzlich ist nach monatelanger Abwesenheit auch die Marienfigur an ihren angestammten Platz zurückgekehrt.

"Schon sehr kompliziert" sei die Reparatur der Madonna gewesen, berichtet Sascha Vogelmann, Holzbildhauermeister aus Kälbertshausen. Die Randalierer hatten mit einem Beil tiefe Kerben in das Lindenholz gehauen und ganze Teile herausgebrochen. In vielen Stunden präziser Handwerksarbeit hat Sascha Vogelmann passgenaue Ersatzstücke angefertigt und eingesetzt, die Figur gereinigt und ihr eine neue Lasur verpasst. Großzügig zeigte sich die Billigheimer Schreinerei Scheurig, die kostenlos die Holzplatte, auf der die Statue angebracht ist, erneuerte. Sie kümmerte sich auch um die Fenster und setzten diese instand, sodass nun wieder Licht ins Innere fällt.

Besonders bedanken möchte sich Heidi Lechner bei allen Beteiligten für die Unterstützung in diesen Wochen und Monaten. Der Leiter des Jugendtreffs in Billigheim und ein Freund halfen einen Tag lang mit bei der Beseitigung der Graffiti. Eine harte Arbeit, denn die Farbe lässt sich nur mit Spezialreiniger und kräftigem Schrubben entfernen. Hier war die benachbarte Firma, Gipser- und Malerbetrieb Lechner, eine große Hilfe: Sie stellte kostenlos spezielle Reinigungsmittel und gut deckende, weiße Farbe für den Neuanstrich zur Verfügung. Den Anstrich übernahm freundlicherweise ein Freund der Familie.

"Ich bin einfach froh, dass die Renovierung jetzt beendet ist, und ich Zeit und Ruhe für andere Sachen habe", resümiert Heidi Lechner die letzten Monate. Auch das Geld habe gereicht: "Da ich nicht weiß, wer die oder der Täter ist, kann ich das übrige Geld leider nicht zurückgeben. Ich will aber auch keinen Gewinn daraus ziehen, daher werde ich das restliche Geld spenden".

Die Geschichte hat auch die eigene Familie neu zusammengeführt: Man habe sich ausgetauscht über die Geschichte der Kapelle und über die Großeltern. Die "Wiederherstellung" der Grubenwaldkapelle soll dieses Jahr mit einer kleinen Familienzusammenkunft begangen werden. Für Heidi Lechner ist damit die ganze Sache bald abgeschlossen. Den Vorschlag, die Kapelle doch mit einem Eisengitter abzusperren, lehnt sie ab: Die Kapelle soll für alle und jeden zugänglich bleiben!