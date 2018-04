Von Tim Krieger

Mosbach. "Menschen, Tiere, Abstraktionen" - so der Titel einer Ausstellung im Mosbacher Landratsamt mit Malereien des Katzentaler Künstlers Peter Lahr. Landrat Dr. Achim Brötel konnte zur Vernissage eine große Zahl von Kunstfreunden begrüßen und brachte diesem Publikum den Künstler auf seine gewohnt humorvolle Art näher. Peter Lahr ist durch seine langjährige Arbeit als freier Journalist zur festen Größe im Kulturleben der Region geworden. Dass ein Schwerpunkt seiner Berichte dabei der Kunst und Kultur gilt, ist kein Zufall, studierte er doch Kunstgeschichte und Archäologie in Tübingen und Heidelberg. Doch schon genauso lange frönt er der Bildenden Kunst - dazu gehörten Studien am Zeicheninstitut der Uni Tübingen und an der Akademie Bad Reichenhall, wie Brötel ausführte. "Lahr pour l’art" - mit diesem Bonmot brachte er jene Prägung Peter Lahrs auf den Punkt, zu Recht, trat der Künstler seit 1998 in der Region doch schon in vielen Einzelausstellungen an die Öffentlichkeit.

Die Korrelation zwischen Beobachtung und Wiedergabe ist essenziell sowohl für den Journalisten wie für den figürlich arbeitenden Maler, auch wenn unterschiedliche Fähigkeiten dabei gefordert werden, Fähigkeiten, die Peter Lahr alle aufzubringen versteht. Der Landrat freute sich ganz offensichtlich, den Künstler an diesem im Alltag von so unterschiedlichen Menschen und Anliegen durchpulsten öffentlichen Raum für mehr als drei Monate als Gast zu haben.

Angelika Hipp vom Thalia Theater Ravensburg beschrieb in ihrer Laudatio die aktuelle Arbeit von Peter Lahr und ging detailliert auf Konzept und Inhalt dieser großen Ausstellung ein. Zwei Etagen des Amtsgebäudes sind ihr gewidmet, und entsprechend finden sich zwei bestimmende Schlüsselbegriffe für die Gegenstände der Werke: das Tier - der Mensch. Diese beiden großen Kunstregionen haben sich für Peter Lahr in den letzten Jahren als Heimat für seine Arbeit herauskristallisiert. Schön, wie Angelika Hipp die Vielfalt der Tierdarstellung in der Kunstgeschichte beschrieb, der seit den frühesten Anfängen bis heute eine so zentrale Bedeutung zukommt. Und nun auch für Peter Lahr! So in seinem bisher größten Werk, dem Zebra-Labyrinth von 2016, das das Archetypische dieser Tierart herausarbeitet und dabei die menschliche Tiererfahrung auch ohne direkte Abbildung des Menschen aufnimmt.

Zum Thema Tier gibt es in der Ausstellung auch einen besonderen Leckerbissen: als Leihgabe einen lebensgroßen "Sibirischen Tiger", von Thomas Waldner ganz aus Karton geschaffen. Diese Tierdarstellung bringt etwas zum Ausdruck, was auch eine wesentliche Schwingung im Schaffen Peter Lahrs ist: unbefangene, spielfreudige Offenheit für die Erscheinungen eines in immer neuen Formen auftretenden Lebens.

Der andere Teil der Ausstellung gilt wieder dem "alten" Thema Lahrs - der Abbildung des menschlichen Körpers. Hier hat Lahr über viele Jahre hinweg seinen typischen Stil erarbeitet: Vom Expressionismus zu den jungen Wilden mit Elementen der Pop-Art ging sein Weg, kraftvolle Farbigkeit, Loslösung vom Raum, hin zur ornamentalen Flächigkeit. Dabei stand er, wie Angelika Hipp erläuterte, in der Tradition der legendären Stuttgarter Sezession, eine Malerei, die von einer Art tief disziplinierter Freiheit gekennzeichnet ist. Doch geht Peter Lahr dabei seinen ganz eigenständigen Weg, wie es sich formal z. B. an seiner Serie von "Stelen" zeigt, schmale hochformatige Ölgemälde, von denen Angelika Hipp sagt, dass in ihnen "der Mensch im Anschnitt, eng gedrängt - den vorhandenen Raum der Leinwand zum Bersten füllend, über sie hinaus weisend" gezeigt wird.

Eine wunderbare Übung hat sich im städtischen Raum entwickelt: Orte des öffentlichen Lebens wie Krankenhäuser, Ämter, Firmensitze zu Schauplätzen der Kunst umzuwidmen. Hier, bei den Arbeiten Peter Lahrs, sicherlich ganz besonders erfolgreich. Sie werden ebenso Anziehungspunkt für gezielte Exkursionen sein wie Raum schaffen für zufällige Begegnungen mit einer lebensfrohen, konsequenten und kraftvollen Malerei!

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage vom Gesang Tamara Kühners, begleitet von Rupert Laible am E-Piano, "eine Wahnsinnsstimme und ein exzellenter Pianist", wie ihnen Landrat Dr. Brötel bescheinigte. Stücke von Bob Dylan und Amy Winehouse sowie der Jazz-Standard "All of me" begeisterten die Besucher und brachten eine wunderbare Grundstimmung für Gespräche und Kunstbetrachtungen - Peter Lahr freute sich, für Fragen zu seiner Arbeit da zu sein.