Mosbach. (schat/stm) Bürgerbeteiligung ist spätestens seit der Diskussion um "Stuttgart 21" ein zentrales Thema in der (Kommunal-) Politik. Und so ist nun auch in Mosbach die Meinung der Bürger verstärkt gefragt. Das Internetportal der Stadt Mosbach umfasst daher seit wenigen Tagen ein neues Angebot: das Mosbacher Bürgerforum. In einem eigenen Bereich - unter www.mosbach.de/buergerforum - können ab sofort die Bürger der Großen Kreisstadt (aber auch Gäste und Besucher der Stadt und der Internetseite) über die Stadt, deren Situation und Entwicklung, über Projekte und Vorhaben, aber auch über Themen des alltäglichen Miteinanders diskutieren und sich austauschen. "Ihre Meinung ist gefragt" - lautet denn auch die "Schlagzeile", mit der der Homepage-Besucher auf der Einstiegsseite begrüßt wird.

Die Teilnahme am Forum sei ganz bewusst ohne zusätzliche Hürden oder bürokratische Hindernisse möglich, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. In der Tat: Mit nur wenigen Handgriffen hat man sich problemlos angemeldet. Umfangreiche Daten werden nicht verlangt, auch eine Datenspeicherung gebe es nicht, versichert man bei der Stadt. Ganz in der Anonymität verschwinden soll der Nutzer nach Intention der Macher des Forums jedoch auch nicht - die Angabe von Namen und E-Mail-Adresse bei der erstmaligen Anmeldung ist daher obligatorisch. Dass sich gleich der zweite Forumsnutzer lediglich mit seinen Initialen registriert hat, findet Administrator Steffen Epp "nicht nett". Allerdings wolle man auch niemanden zur Angabe seines Namens zwingen, seiner Meinung nach werte eine konkrete Ansprechbarkeit ein solches Forum aber freilich auf. Die angegebenen E-Mail-Adressen werden indessen schon überprüft, bei Pseudo-Angaben fliege der Nutzer raus.

"Wer eine Meinung hat und diese mitteilen will, sollte dazu auch stehen können", findet Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann. Ein ehrlicher und offener Austausch von Gedanken und Meinungen sei schließlich Ziel des Forums, dessen Einrichtung Michael Jann selbst angeregt hat.

"Dieses Instrument stellt ein neues Kommunikationsmedium dar. Unser Internetauftritt war bislang in erster Linie nur auf Information für unsere Bürger ausgerichtet - eine Einbahnstraße in der digitalen Welt. Das Forum bietet hier neue Möglichkeiten des Austauschs, der Meinungsbildung und der Beteiligung", sagt OB Jann: "Ich bin gespannt auf die Entwicklung, die hier noch vor uns liegt."

Als Einstieg sind im Forum zwei Themen angeboten: das Projekt Gartenweg und ein Punkt "Allgemeines", unter dem man vielfältigste Beiträge einstellen kann. Wächst ein Beitrag sichtbar an und zieht das Interesse mehrerer Nutzer auf sich, könne daraus seitens des städtischen Administrators ein eigenes Thema angelegt werden. Großen Wert legt OB Jann darauf, dass das Forum seitens der Stadt lediglich moderiert und keinesfalls zensiert wird - das Löschen eines Beitrags ist nur bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Forumsregeln vorgesehen. Bei der Stadt wünscht man sich eine rege Beteiligung an diesem neuen Medium und einen fairen, offenen und konstruktiven Umgang untereinander.

Info: Das Bürgerforum ist zu finden unter www.mosbach.de/Buergerforum.