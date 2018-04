Wagenschwend. (jbl) Vor gut über einem Jahr hatte man in der Gemeinde Limbach zu einer ersten Informationsveranstaltung zur Aufstellung dreier Windenergieanlagen durch die Firma JuWi eingeladen. Damals stand Bürgermeister Bruno Stipp mit dem Gemeinderat massiv im "Gegenwind" einer gleichnamigen Bürgerinitiative. Der "Heunenbuckel" auf der Gemarkung zwischen Balsbach und Scheidental, den man schon etwa zehn Jahre zuvor als Vorrangfläche ausgewiesen hatte, behagte einem großen Teil der Wagenschwender und Balsbacher Bürger gar nicht. Drei Baufenstern für je ein Windrad mit Nabenhöhe von 100 Metern hatte man im Gemeinderat zugestimmt. Nach neuestem Stand sollten aber die Windenergieanlagen deutlich höher werden. Neben der Verbauung der Aussicht auf den Wald befürchten die Kritiker jetzt u. a. Schattenwurf durch die Rotorenblätter sowie die Überschreitung der Lärmwerte.

In der jüngsten Informationsveranstaltung am Montag wurden die Bürger nun auf den aktuellen Kenntnisstand gebracht. Ein Kompromissvorschlag stand im Raum, über den es erneut in der Gemeinderatssitzung abzustimmen gelte. Nach langen Gesprächen mit den Mitarbeitern der Investmentfirma JuWi, unter Einbeziehung der Sprecher von "Gegenwind" sowie der zuständigen Mitarbeiter des Landratsamtes, sei man zu eben folgendem Kompromiss gekommen, so Stipp. Neben dem Bürgermeister standen Vertreter von der Firma JuWi, von der Verbandsregion Rhein-Neckar sowie des Landratsamtes Rede und Antwort.

"150 m Nabenhöhe stehen fest, sonst ist keine wirtschaftliche Betreibung möglich", begann Dennis Schilling von der Firma JuWi. Erste Gespräche seien bereits 2005 mit der Gemeinde gelaufen. Damals ging man noch von einer deutlich niedrigeren Höhe der Windräder aus. Nach heutigen Berechnungen aber sei dies nicht mehr realisierbar: "Wir wollen bauen, haben aber auf der Grundlage von 100 m keine Finanzierungsgrundlage".

Axel Krahl, verantwortlich für Bauen und Umwelt beim Landratsamt, erklärte die rechtliche Lage. Er mahnte, von einem Gerichtsverfahren abzusehen, da der Standort generell für Windenergie gut geeignet und bereits als Vorrangfläche ausgezeichnet sei. Hieraus könne sich von Seiten der Verbandsregion Rhein Neckar ein Planungsgebot ergeben. Sollte man vor Gericht scheitern, und die Indizien deuteten auf eine Verhinderungsplanung hin, könnte die Höhenbeschränkung als unwirksam festgestellt werden. Die Aufhebung der gesamten Baufenster wäre möglich. Nur mit Hilfe einer Kompromisslösung könne man noch höheren Rädern zuvorkommen, den Bau steuern. Außerdem sei das Risiko bei Scheitern (Prozesskosten, plus einem eventuellen Schadensersatz der Firma JuWi in nicht unerheblicher Höhe sowie die Amtshaftung der Gemeinderäte) zu hoch.

Die Bürger aber sehen das anders. Sie fühlten sich unter Druck gesetzt, ihre Interessen durch die Gemeinde nicht vertreten. Ihnen gehe es nicht um Wirtschaftlichkeit, sondern um Lebensqualität. Die Lage im Dorfgemeinschaftshaus war angespannt. "Warum hatte die Straßenbauverwaltung keine Einwendungen bezüglich des hier zu geringen Abstandes?" "Die Nabenhöhe hat sich verändert, was ist mit dem Abstand zu den Ortschaften? Der ist gleich geblieben." Und die abschließende Frage, die alle beschäftigte: "Warum sitzen wir eigentlich hier, es ist doch alles schon vorgegeben."

Julian Stipp vom Gemeinderat hakte ein. Schließlich habe man in einer kommenden Gemeinderatsitzung eben über diesen oder einen ähnlichen Kompromiss abzustimmen. Steuerung sei in gewissen Rahmen noch möglich. Ob nur zwei Baufenster realisiert werden oder drei Windräder mit 120 m Nabenhöhe?