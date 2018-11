Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. "Wir hatten nicht viel. Ein Bett, in dem meine Mutter und meine Schwester schliefen, ein Feldbett von den Amerikanern für mich, einen Tisch, einen Ofen und einen Stuhl", erinnert sich Magdalena Hauser an den Neubeginn in Haßmersheim. In "Zukunft mit Heimweh" beschreiben Dr. Christian Jung und Kreisarchivar Alexander Rantasa - unterstützt von zahlreichen Co-Autoren und Zeitzeugen - die Integration und Aufbauleistung der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, die in der Folge des Zweiten Weltkriegs in die Landkreise Mosbach und Buchen kamen.

Nicht nur für Landrat Dr. Achim Brötel stellt das 440 Seiten starke Werk "ein historisches Lesebuch allererster Güte" dar. Bereits beim ersten Durchblättern bleibt der Leser schnell hängen. Denn das Buch vereint geschickt mehrere Darstellungsebenen. Zum einen ist da der durchdachte, klar strukturierte Aufbau. Die sorgfältig recherchierten Kapitel zeichnen ein facettenreiches Bild der Nachkriegsjahre im ehemaligen "Notstandsgebiet" des Landes. Dazwischen "eingeschoben" finden sich Porträts und Biographien von Zeitzeugen sowie eine Fülle von aussagekräftigen Fotografien - viele davon aus privaten Beständen und bislang unveröffentlicht.

Die Neugier weckt schon das Titelbild. Ein Schwarz-Weiß-Foto von 1946 zeigt Menschen, die aus der eben geöffneten Tür eines Güterwaggons hinausschauen. Einige Kinder lachen, Ältere blicken skeptisch bis ängstlich in die ungewisse Zukunft.

Der Dreher Franz Kappel aus Weindorf (Pilisborosjenö) bei Budapest (1912-2000) hat mit seiner Zeiss Ikon 4x6 nicht nur die Vertreibung aus Ungarn und die Ankunft nach zehntägiger Odyssee in Seckach festgehalten - was streng verboten war -, sondern auch das Leben in der neuen Heimat. Er selbst kam zusammen mit seiner Frau Elisabeth nach Einbach, arbeitete bis 1950 im Wald, danach als Bauarbeiter, im Steinbruch und schließlich im Arbeitsamt.

Auch mit einer neuen Erkenntnis kann Autor Dr. Christian Jung aufwarten. Nach ausführlichem Quellenstudium korrigiert er die Zahl der Neubürger nach oben: von den bislang vermuteten 35 000 auf über 45 000. Weshalb so viele Menschen in der Region landeten, auch auf diese Frage fand der Historiker plausible Antworten. Einerseits habe die alte NS-In-frastruktur der lange totgeschwiegenen KZ-Lager am Neckar die Amerikaner dazu bewogen. Andererseits ermöglichte das erhalten gebliebene Eisenbahnnetz den recht schnellen Transport in die Region.

Eine weitere Erfahrung machte der Autor vor Ort: Viele Zeitzeugen tendierten rückblickend dazu, ihr Leben als eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Allerdings sei das Miteinander von Alt- und Neubürgern zunächst nicht immer positiv verlaufen. "Hätten die Einheimischen 1946 gewusst, wie viele kommen würden, hätte es evtl. Aufstände gegeben", glaubt Dr. Jung. Allein im Jahr 1949 wuchs die Bevölkerung um 50 Prozent.

Insgesamt zieht der Autor ein recht positives Fazit, wertet die Aufnahme der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge als "einen Glücksgriff für die Region". Zunächst sorgte die große Zahl der Neubürger für neue Schulen, Straßen und Wasserleitungen, verbesserte somit die Infrastruktur. Dem folgte ein Modernisierungsschub in der Wirtschaft. Dass die Integration wirklich geklappt habe, zeigt ihm der "Häuslesbau" vieler Neubürger. Bis heute sieht Dr. Jung "eine stille Integration und Partizipation" sowie eine "natürliche Assimilation der Kinder."

Der Anhang bietet neben statistischem Material ein Personen- und Ortsregister sowie ein ausführliches Literatur- und Quellenverzeichnis. 2008 hat Dr. Christian Jung mit "Ankunft im Ungewissen" bereits eine vergleichbare Dokumentation über die Rhein-Neckar-Region publiziert.

Fi Info: Christian Jung et al.: Zukunft mit Heimweh, Beiträge zur Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises, Band 5, 440 Seiten, 185 Abbildungen, fester Einband, ISBN 978-3-89735-700-6, 24,80 Euro. Erhältlich auch in den RNZ-Geschäftsstellen.