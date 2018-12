Mosbach. (schat/pvt) Eigentlich ist der nächste "Mosbacher Sommer" ja noch ganz weit weg. Kaum einer denkt in der Vorweihnachtszeit an die Kulturreihe der Stadt Mosbach - außer den Machern im Hintergrund. Und die können bereits jetzt die Mosbacher Rockmusikfans bescheren, einen echten "Topact" für den nächsten Sommer präsentieren. Nach "Toto" 2012 gibt sich mit "Foreigner" im Juli 2013 die nächste Band von Weltruhm im lauschigen Elzpark die Ehre, präsentiert übrigens von der Rhein-Neckar-Zeitung.

Seit mehr als drei Jahrzehnten gilt "Foreigner" zu den populärsten Rockbands weltweit, mehrfach hat man Platin-Alben eingeheimst, Top-Ten Platzierungen erreicht, vor ausverkauften Häusern bei den eigenen Tourneen gespielt. Hits wie "Cold as ice", "Jukebox hero" oder "I want to know what love is" begeisterten und begeistern immer noch die Rock- und Popfans - vom All-TimeKracher"Urgent" mal ganz abgesehen. Nach exakt drei Jahren und drei Monaten kommen Foreigner im Juli 2013 wieder auf Deutschland-Tour und schauen im Rahmen des "Mosbacher Sommers" am Freitag, 26. Juli, in Mosbach im Großen Elzpark vorbei.

Rolf Weinmann von der Konzertagentur "provinztour" und Christine Funk vom Kulturamt der Stadt Mosbach, seit Jahren ein eingespieltes Team, freuen sich, bereits jetzt für den nächsten Sommer ein echtes Musik-Glanzlicht ankündigen zu können. Die beiden erfahrenen Organisatoren waren sich bewusst, dass nach Toto und Chris de Burgh in diesem Sommer die Messlatte hoch liegt. Mit Foreigner ist ihnen freilich ein wirklich großer Wurf gelungen. Ein solcher verspricht auch das zweitägige Festival "Folk am Neckar" zu werden, das am 19./20 Juli erstmals im Rahmen des Mosbacher Sommers und rund um den Neckarelzer Burggraben präsentiert wird. "Die Planungen laufen", berichtet Daniela Keil vom Kulturamt, ebenso sei man bereits mit einigen anderen Künstlern für den Sommer 2013 im Gespräch bzw. in Verhandlungen.

Mit Foreigner sind die Verhandlungen schon abgeschlossen, die Jungs kommen sicher. Sieben Top-Five-Hits, neun Top-Ten-Songs und zahlreiche weitere Bestseller stehen im Portfolio der Band, die weltweit bis dato über 70 Millionen (!) Alben verkauft hat. In der Geschichte der gepflegten Rockmusik hat sich Foreigner längst ein paar Kapitel gesichert.

Gegründet wurde die Band 1976, auch nach 36 Jahren im Geschäft ist man noch weltweit aktiv: Seit der Veröffentlichung ihres ersten gleichnamigen Debut-Albums feierten Foreigner Erfolge in Form von sieben Multi-Platin Alben sowie dem Sechsfach-Platin-Album "Double Vision" und "Foreigner 4" und dem Dreifach-Platin-Album "Agent Provocateur" und "Head Games". Foreigners Markenzeichen einer durchdringenden Mischung aus lebhaftem Blues & Rock und unfehlbarem "handgemachtem" Pop zieht immer noch, generationsübergreifend. "Die Band ist heute noch kraftvoller und explosiver als je zuvor. Unsere Musik hat viele Menschen weltweit berührt", sagt Mick Jones, Band-Gründer, Songwriter und Gitarrist, "unwissentlich haben wir uns in das Leben der Menschen verwoben." Mit der aktuellen Aufstellung der Band könne man den hohen Ansprüchen gerecht werden, die man Jahren gesetzt hat. Man sei "dynamischer und besser" als je zuvor, fügt Jones hinzu - die Fans in Mosbach dürfen sich also auf Foreigner in Topform(ation) freuen.

Spiellaune versprechen Mick Jones (Gitarre/Gesang), der stimmgewaltige und energiegeladene Vocalist Kelly Hansen, Bassist/Sänger Jeff Pilson, Schlagzeuger Chris Frazier, Keyboarder Michael Bluestein sowie Multi-Instrumentalist Thom Gimbel (Rhythmusgitarre, Saxophon, Querflöte, Keyboards, Gesang) ohnehin, auch im 37. Foreigner-Jahr. Schließlich sollen die Auftritte immer im Einklang mit ihrem ersten großen Single-Erfolg stehen: "Feels like the first time"...

Info: Karten für das Open-Air-Konzert im Elzpark Mosbach am 26. Juli gibt es u.a. bei der Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung im Mosbacher Gartenweg. Weitere Infos zum Konzert unter Tel.: (0 71 39) 5 47; E-Mail: info@provinztour.de.