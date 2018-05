Von Jörn Ludwig

Mosbach/Wiesloch-Baiertal/Aglasterhausen. Zügiger als vorgesehen verlief der Prozess gegen einen 47-jährigen Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der im September 2008 die Sparkassenfiliale in Wiesloch-Baiertal und gut vier Jahre später die Volksbank in Aglasterhausen überfallen haben soll. Mehr als 100.000 Euro wurden dabei insgesamt erbeutet. Statt der angesetzten drei Verhandlungstage kam die Große Strafkammer des Mosbacher Landgerichts gestern nach nicht einmal dreistündiger Beweisaufnahme zu ihrem Urteil: Sie sprach den Angeklagten in allen Punkten schuldig und verurteilte ihn zu neun Jahren Haft.

Die Beweislage war in den beiden Fällen sehr unterschiedlich. Während die Polizei den Täter noch am Tag des Überfalls in Aglasterhausen samt Beute fasste, war das Gericht für die Bewertung der Tat in Baiertal auf Indizien und Zeugenaussagen angewiesen. Vom Angeklagten selbst war gestern nichts zu erfahren.

In Baiertal ließ sich der Täter Zeit. Obwohl der Kassentresor mit einem elektronischen Zeitschloss gesichert war, forderte er, den Entsperrungsmechanismus in Gang zu setzen. In der Zwischenzeit ging er mit einem Bankmitarbeiter ins Untergeschoss der Filiale, wo er sich den Inhalt eines weiteren Geldschranks geben ließ. Als das Zeitschloss nach zehn Minuten den Kassentresor freigab, nahm er auch dieses Geld an sich und suchte mit knapp 86.000 Euro in bar das Weite.

Weitaus eiliger hatte er es in Aglasterhausen. Mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole in der Hand betrat der maskierte Täter am 9. November 2012 kurz vor Feierabend die Bank und ließ sich aushändigen, was auf die Schnelle an Bargeld verfügbar war. Zügig wurde er dann allerdings auch gefasst: Nach einem Zeugenhinweis stellte die Polizei den Räuber nur zwei Stunden nach dem Überfall und nahm ihn - unter heftiger Gegenwehr, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden - fest.

Experten des LKA verglichen im Anschluss die sichergestellte Kleidung und Maske des Täters mit den Aufnahmen der Überwachsungskamera in Baiertal und kamen zu dem Ergebnis, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die selben Stücke handelt.

Der Verteidiger bezweifelte das und verlangte, seinen Mandanten im Anklagepunkt Baiertal freizusprechen. Er hielt eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren für angemessen. Der Kammer dagegen reichten die Indizien aus; sie verurteilte den einschlägig Vorbestraften wegen zweifacher räuberischer Erpressung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hatte elf Jahre Haft beantragt.