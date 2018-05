Es geht wieder rund in Mosbach, nicht nur am Fahrgeschäft-Klassiker "Breakdance" (Archiv-Foto: Robert Müller). Von 10. bis 14. Mai wird das Frühlingsfest gefeiert.

Mosbach. Fünf Festtage stehen der Stadt ins Haus: Von 10. bis 14. Mai wird in Mosbach das Frühlingsfest gefeiert, zum nunmehr 45. Mal. Fahrgeschäfte, bunte Verkaufsstände, reichlich Musik und viele weiteren Attraktionen für Jung und Alt locken in die Stadt, dazu öffnen auch am Sonntag die Fachgeschäfte (von 13 bis 18 Uhr) ihre Türen. Ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken gibt es zudem "on top".

Das festliche Treiben beginnt schon am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), pünktlich um 11 Uhr geht’s am Marktplatz mit dem traditionellen Fassanstich los. Bis 14 Uhr liefert der Musikverein Allfeld die passende Eröffnungsmusik am Marktplatz, "Rusty Move" übernehmen von 15 bis 17.30 Uhr, ab 20 Uhr sind "Mind Da Gap" am Mikro. Livemusik gibt’s auch auch an den folgenden Tagen reichlich: Am Freitag rocken ab 20 Uhr "Vince the Prince" die Marktplatzbühne, am Samstag ab 20.30 Uhr wollen "Gonzo ’n Friends" an gleicher Stelle für Gänsehautmusik sorgen. Zuvor gehört die Bühne dem Musikverein Herbolzheim (ab 12 Uhr) und "Sunny Side Up" (ab 15 Uhr).

Am Sonntag übernimmt ab 11 Uhr das JBO Waldbrunn die musikalische Umrahmung, ehe um 16 Uhr der Spielmanns- und Fanfarenzug Waibstadt auf der Bühne steht. "Ear Candy" will dann am Sonntag ab 20 Uhr für musikalischen Ohrenschmaus sorgen. Das Finale bestreitet am Montagabend ab 20 Uhr die Mannheimer Band "Amokoma"

Info: Das komplette Programm des Mosbacher Frühlingsfests finden Interessierte unter www.mosbach-aktiv.de und auf Facebook.