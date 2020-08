Schefflenz. (pol/lyd) Ein 43-Jähriger fuhr am Sonntagnachmittag betrunken mit seinem Audi durch Schefflenzteilt die Polizei mit. Der Mann wurde gegen 17 Uhr in der Mosbacher Straße in Unterschefflenz kontrolliert.Sche Dabei stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,3 Promille. Die Fahrt war für den Audi-Lenker beendet. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Zudem muss der 43-Jährige mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.