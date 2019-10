Schefflenz. (pol/mare) Schefflenz kommt nicht zur Ruhe: Nachdem es bereits am Sonntag zwei Einbrüche gegeben hat, berichtet die Polizei nun von einem Vorfall am Montagabend.

Ein Unbekannter versuchte demnach um circa 18.10 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Klinge" in Unterschefflenz einzubrechen. Noch bevor der Täter in das Haus eindringen konnte, wurde er von einer Bewohnerin des Hauses überrascht.

Anschließend rannte der Mann in Richtung Auerbacher Straße davon und stieg dort in einen dunklen Bus ein. Die Person war zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Er hat einen dunklen Teint und war dunkel gekleidet. Auf dem Kopf trug er eine Baumwollmütze.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.