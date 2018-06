Mosbach-Neckarelz. (pol/rl) Ein 22-Jähriger und ein weiterer junger Mann randalierten in einem Lebensmittelgeschäft in der Uhlandstraße am Donnerstagmorgen. Laut Polizeibericht bepöbelten die beiden gegen 5.30 Uhr mehrere Kunden und rempelten sich gegenseitig an. Als sie dann aufgefordert wurden, das Geschäft zu verlassen, weigerten sich die beiden.

Als eine verständigte Polizeistreife eintraf und die beiden nach draußen schicken wollte, beleidigte der 22-Jährige die Polizeibeamten auf das Übelste. Den Laden mussten er und sein Begleiter dennoch verlassen. Der 22-Jährige sieht nun noch einer Anzeige wegen Beleidigung entgegen.