Hüffenhardt. (pol/mare) 5000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich Dienstagmorgen zwischen Haßmersheim und Hüffenhardt ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Ein 31-Jähriger war demnach mit seinem Auto in Richtung Hüffenhardt unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve in den Grünstreifen. Das Auto wurde nach links herumgeschleudert und überschlug sich. Dann blieb es auf dem angrenzenden Ackergelände stehen.

Der 31-Jährige zog sich nur leichte Verletzungen zu. Diese wurden im Krankenhaus ambulant versorgt.