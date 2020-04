Haßmersheim. (pol/car) Unbekannte entsorgten in den vergangenen Tagen in Haßmersheim illegal Hausmüllabfälle, schreibt die Polizei Heilbronn in einer Pressemitteilung.

Die Müllablagerung wurde am Montag im Bereich der Altglascontainer in der Neckarstraße entdeckt. Den Beamten liegen derzeit keine Hinweise zu den Verursachern vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den letzten Tagen in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Posten Agasterhausen unter 06262/9177080 zu melden.