Gundelsheim. (pol/lyd) Weil ein 61-Jähriger am Montagabend mit einem Gewehr bei seinem Nachbarn aufgetaucht war und dessen Wohnung nicht mehr verlassen wollte, verständigte der 68-Jährige die Polizei. Wie die Polizei mitteilt, bewohnen beide Männer eine Sozialunterkunft in Gundelsheim-Bachenau.

Als die Polizeibeamten gegen 20.30 Uhr bei dem Gebäude eintrafen, hatte sich der 61-Jährige in seiner Wohnung eingeschlossen. Weil er sich trotz mehrfacher Aufforderungen weigerte den Polizisten die Tür zu öffnen, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen des Mannes.

Daraufhin trat der 61-Jährige den Beamten mit einem größeren Schraubendreher in seiner Hand drohend gegenüber. Erst nach mehrfacher Aufforderung legte der 61-Jährige diesen aus seiner Hand.

Das Gewehr stand währenddessen in direkter Nähe des Mannes. Daraufhin ergriffen die Polizeibeamten den Mann, brachten ihn zu Boden, legten ihm Handschließen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei dem Einsatz blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Mann muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.