Diedesheim. (lu) Mit einem gehörigen Schrecken kamen die Bewohner eines Hauses in der Diedesheimer Steige davon, in dem am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Die herbeigerufene Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass ein neben einem elektrischen Shishakohle-Anzünder stehender Katzenkorb zu schmoren angefangen hatte, was den Feueralarm auslöste. Ursache war nach Auskunft der Polizei offenbar ein technischer Defekt. Neben dem Wohnzimmer, in dem der Katzenkorb stand, wurden die angrenzende Küche und das Bad verrußt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neckarelz-Diedesheim und Mosbach konnten rasch Entwarnung geben und lüfteten die Wohnung; der vorsorglich ebenfalls angerückte Rettungswagen wurde glücklicherweise nicht benötigt.