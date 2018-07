Billigheim-Sulzbach. (dpa/lsw/pol) Etwa 120 Rinder sind vor einem Feuer in Billigheim aus einem Stall gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, ging das Gebäude in der Nacht zum Mittwoch in Flammen auf. Offenbar war eine größere Menge Stroh, die an dem Stall gelagert war, in Brand geraten.

Die Feuerwehr war mit rund 80 Mann im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt mindestens 100.000 Euro. Die Brandursache war unklar. Die Polizei ermittelt.