Aglasterhausen. (pol/mare) In eine Gärtnerei in der Breitenbronner Straße in Aglasterhausen versuchte ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, einzubrechen. Das berichtet die Polizei.

Hierzu wurde die Schiebtüre gewaltsam geöffnet. Das Gebäudeinnere wurde durch den Täter nicht betreten. Durch den Einbruchsversuch entstand aber Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262/9177080, in Verbindung zu setzen.