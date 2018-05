Mosbach. Mit einem Nissan-Fahrer ist ein 77-jähriger Mercedes-Lenker am Donnerstagmittag, 14. Juni, in der Eisenbahnstraße kollidiert. Der Fahrer des Mercedes wollte nach Polizeiangaben von der Bleichstraße in die Eisenbahnstraße einbiegen und missachtete die Vorfahrt des Nissan-Fahrers. Verletzt wurde niemand. An beiden Pkw entstand Totalschaden. (pol)