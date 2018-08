Neckarwestheim. (pol/sbl) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Neckarwestheim wurden zwei weibliche Autofahrerinnen schwer verletzt. Eine 20-Jährige überquerte die Kreuzung bei "Pfahlhof" und krachte dabei in eine 41-Jährige, die ebenfalls auf die Kreuzung fuhr.

Wer wem die Vorfahrt nahm, ist noch nicht bekannt. Beide Autofahrerinnen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Die 41-Jährige musste durch die Feuerwehr auf ihrem Wagen geschnitten werden. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 27 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort.